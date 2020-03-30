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30 марта • обновлено в 17:42
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Баскетболист сборной Украины, заразившийся коронавирусом, выступил с заявлением

1.7т
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Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров, который накануне заболел коронавирусом, выступил с обращением к соотечественникам, напомнив об опасности заражения.

"Своим примером хочу показать, что это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице города Киева. Пожалуйста, отнестись серьезнее к ситуации с коронавирусом. Соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры. Носите маски и пользуйтесь антисептиками. Но не забывайте, что маски, перчатки не смогут вас защитить на 100%. Риск заражения высокий. Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте места большого скопления людей. Понимаю, что тяжело находиться в закрытом помещении. Но лучше быть здоровым дома, чем в больнице лечиться медикаментами. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих", – заявил Бобров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании поддержали форварда сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва, который борется с коронавирусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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