Знаменитый украинский рекордсмен и чемпион Европы отказался выступать за Украину, уехал из страны и сменит гражданство

21-летний борец сумо Даниил Явгусишин, чемпион Европы и один из самых быстро прогрессирующих спортсменов в истории японского сумо, заявил о намерении получить гражданство Японии. Украинец, выступающий под именем Аонисики Арата, окончательно решил связать свою карьеру и жизнь с этой страной.

О своём решении спортсмен рассказал на пресс-конференции в Токио. Он подчеркнул, что не хочет обсуждать политику и предпочитает говорить только о спорте. "Моя страна сейчас переживает очень трудное время, но я борец сумо, поэтому хочу говорить о сумо", — заявил Аонисики по-японски, добавив, что его семья находится в безопасности в Германии.

Украинец рассказал, что пока не возвращался на родину, но хотел бы когда-нибудь посетить её. "Это место, где я родился и вырос. Конечно, я хотел бы снова приехать на Украину", — сказал он.

По словам спортсмена, он весит 125 килограммов и намерен прибавить ещё около десяти. При этом Явгусишин способен выжимать 210 килограммов, что делает его одним из самых сильных борцов своей категории.

Даниил Явгусишин родился в Виннице и с детства занимался сумо. В 2019 году стал третьим на юниорском чемпионате мира и чемпионом Европы, а в 2021-м — трёхкратным чемпионом Украины.

После вторжения России в 2022 году он покинул Украину, сначала оказался в Германии, а затем перебрался в Японию, где его приютила семья борца Араты Яманаки.

Даниил начал профессиональную карьеру в 2023 году и уже через полтора года дошёл до высшего дивизиона макуути. В первых турнирах показал выдающиеся результаты, четырежды подряд набирал по 11 побед и получал специальные призы. Летом 2025 года сенсационно победил действующего ёкодзуну (величайшего борца) Хосёрю, завоевав "золотую звезду" кимбоси.

К осени 2025-го украинец вошёл в число сильнейших борцов Японии, став комусуби (один из высших чинов), и установил рекорд — достиг этого уровня всего за 12 турниров от начала карьеры.

