Украинского боксера лишили 1-го места в рейтинге WBC. Он подал апелляцию и вернул себе лидерство

Украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 КО) получил первое место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) после того, как его промоутер оспорил лишение нашего соотечественника этого статуса. В августе организация отдала первенство американцу Джарону Эннису (34-0, 30 КО), несмотря на то, что тот не провел ни одного боя в дивизионе, но сейчас изменила свое решение.

Об этом говорится на официальном сайте WBC. Богачук ранее носил звание временного чемпиона по версии совета, который потерял после поражения Верджилу Ортису (23-0, 21 КО) в августе минувшего года. Затем украинец взял две победы и должен был стать обязательным претендентом на реванш с американцем или бой с чемпионом Себастьяном Фундорой (23-1-1, 15 КО).

Однако из-за потери первой строчки в рейтинге Богачука лишила права на титульные поединки в ближайшее время. Именно поэтому промоутер Том Леффлер подал апелляцию в WBC и успешно ее выиграл.

"Апелляционный комитет WBC по рейтингам рассмотрел эту апелляцию и удовлетворил ходатайство, постановив восстановить г-на Богачука на первом месте в рейтинге", – говорится в заявлении WBC.

