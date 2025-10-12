Знаменитый украинский боксер нокаутом завоевал два чемпионских титула. Видео

Украинский боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) уверенно одержал победу в главном поединке вечера бокса в Риге, где разыгрывались вакантные титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе. Его соперником стал аргентинец Хоэль Маркос Мафауад (13-2, 5 КО).

Видео дня

С первых минут 29-летний киевлянин полностью контролировал ринг, грамотно работая вторым номером и наказывая соперника за каждую ошибку. Украинец точно действовал на контратаках, активно пробивал по корпусу и не раз потрясал аргентинца апперкотами. Уже в первом раунде Карен был близок к нокдауну, но из-за лёгкого толчка рефери не стал открывать счёт.

Мафауад пытался изменить ход поединка, переходя из стойки в стойку и идя вперёд, однако его атаки становились всё менее организованными.

В одном из эпизодов он пропустил мощный апперкот, после чего Чухаджян добил соперника точным боковым справа. Аргентинец упал на настил и, несмотря на попытку подняться, не смог продолжить бой — рефери остановил поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2022 года Чухаджян (19-1, 9 КО) добыл свою 19-ю победу на профессиональном ринге. В поединке за вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF, наш соотечественник разбил британца Райана Мартина (14-2-1, 6 КО).

8 января 2023-го Карен встречался с с американским проспектом Джароном Эннисом (30-0, 27 КО). Сам поединок завершился победой представителя США, но болельщики в сети обратили внимание, что на официальных фото с мероприятия с флага Украины исчез желтый цвет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!