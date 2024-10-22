Знаменитый футболист забил в Лиге чемпионов потрясающий гол 'сухим листом'. Видео

Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич забил прямым ударом с углового, который называют "сухим листом". 26-летний футболист сборной США отметился в 3-м туре Лиги чемпионов.

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Победитель Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладатель Суперкубка УЕФА открыл счет в домашнем матче против "Брюгге".

На 34-й минуте хозяева получили право на угловой и распорядились им мастерски. Пулишичу удалось так эффектно закрутить мяч, что тот, коснувшись ни одного из футболистов обеих команд. влетел в ворота.

Для Кристиана это стало вторым голом в текущем сезоне ЛЧ. Ранее он забил в игре против "Ливерпуля" (1:3). Всего на счету американца 7 голов и 3 результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко отметился фантастическим ударом в 8-м туре украинской Премьер-лиге. 22-летний уроженец Запорожья забил гол "Левому Берегу" с центрального круга.

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