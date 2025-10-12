Знаменитый футболист в Англии устроил дикую клоунаду на поле и получил моментальную карму. Видео собрало миллионы просмотров

Чилийский форвард "Арсенала" Алексис Санчес устроил нелепую симуляцию в матче против "Лестера". Сам момент случился еще в апреле 2017 года, но в октябре 2025 видео с новой силой завирусилось в интернете. За несколько дней ролик собрал почти 4 млн просмотров.

Видео дня

На 93-й минуте защитник "лис" Кристиан Фухс получил право бросить аут. Игрок лондонцев пытался этому всячески помешать, став воле самой кромки газона. Несмотря на все просьбы рефери, Санчес не уходил, и тогда Фухс сделал вбрасывание, с силой попав в плечо опоненту.

Игрок лондонцев как подстреленный упал на газон, корчась от боли и держась за лицо. Судья Майк Джонс моментально разобрался в ситуации и показал Санчесу жёлтую карточку за симуляцию.

Тогда главный тренер "канониров" Арсен Венгер встал на защиту своего лидера и заявил, что предупреждение было показано не за падение, а за нарушение правил при вбрасывании.

"В первых двух попытках Фухс собирался ввести мяч в игру, а Алексис стоял слишком близко, не зная, что должен отойти дальше. В итоге он получил жёлтую, потому что не соблюдал дистанцию. Я согласен с этим. Но думаю, арбитр вряд ли видел момент лучше, чем я — мяч попал не в лицо. Пересмотрю эпизод на видео. А вот Фухс, на мой взгляд, заслуживал жёлтую, ведь бросил мяч намеренно в игрока", — отметил Венгер.

Позже 28-летний Санчес опубликовал фото разбитой губы — по его словам, травму он получил в другом эпизоде, столкнувшись с защитником Робертом Хутом. Именно автогол Хута на 86-й минуте принёс "Арсеналу" победу.

"Хут сыграл очень жёстко. Я помог Алексису подняться — у него текла кровь из губы. Он действительно получил удар по лицу, не знаю, специально ли это произошло", — добавил Венгер.

После матча Санчес написал в Twitter, что "закончил игру с распухшей губой". Тем не менее, в соцсетях его действия вызвали шквал критики. Один пользователь заявил, что форварда нужно "дисквалифицировать на десять матчей за такую комедию", другой назвал его поведение "смешным". "Комедиант, должен быть наказан", — добавил фанат Айзек Баррингтон.

