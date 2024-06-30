Знаменитому украинскому голкиперу запретили выступать за сборную Украины по футболу на Олимпиаде-2024

Португальская "Бенфика" отказалась отпускать голкипера Анатолия Трубина в сборную Украины на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Соответствующее письмо от порутгальской команды пришло в офис Украинской ассоциации футбола (УАФ), пишет Telegram-канал "ТаТоТаке",

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Выбирая между вратарями, "Бенфика" решила отпустить в олимпийскую сборную Японии другого своего голкипера — Лео Кокубо.

В том случае, если в свою сборную уйдет и Трубин, "орлы" останутся с резервистом Самуэлем Соарешем и совсем молодым Андре Гомешом. Лиссабонцы явно против такого развития событий.

Таким образом, в распоряжении штаба Руслана Ротаня остаются три кандидата на поездку — Кирилл Фесюн ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Александрия"), Яков Кинарейкин ("Днепр-1") плюс Руслан Нещерет — решение по которому "Динамо" пока что не приняло.

В финальной заявке сборной Украины на ОИ будет 18 футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, статистические порталы SofaScore и WhoScored назвали Анатолия Трубина и вингера Михаила Мудрика лучшими игроками сборной Украины на Евро-2024.

17 апреля Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган. Пара в соцсетях опубликовала снимок, на котором 23-летняя уроженка Харьковщины хвастается обручальным кольцом.

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