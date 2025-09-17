'Завал. Настолько безвольно...' Экс-тренер сборной оценил результаты Украины на ЧМ по боксу

Экс-главного тренера сборной Украины Леонида Лоевского в феврале 2022-го война застала на турнире в Болгарии Кубок Странджа. Тогда благодаря ФБУ и Министерству спорта удалось сохранить команду, немецкие коллеги протянули руку помощи. Уже в мае 2022 года команда под руководством известного специалиста приняла участие в чемпионате Европы, откуда привезла четыре бронзовые медали – Хижняку дали отдохнуть после участия на Играх в Токио от ЧЕ и ЧМ, а так – было бы и "золото" у нашей команды.

Видео дня

Далее летом команду Лоевского ждали два международных турнира в Греции и Румынии, где наш молодой состав занял первые общекомандные места. В сентябре 2022 готовились к студенческому чемпионату мира в Турции – там команда снова завоевала первое общекомандное место.

- Со сменой руководства ФБУ я покинул пост главного тренера, – говорит Лоевский. – При этом передал накатанную, перспективную команду с двумя мировыми лидерами – Юрий Захареев (71 кг) и Александр Хижняк (80 кг). Они должны были сто процентов привезти медали с Олимпийских игр, но это удалось только Хижняку. Обидно, что у Юры Захареева пока идет черная полоса – тот же проигрыш в первом бою в Ливерпуле.

- А как вы можете оценить выступление сборной команды Украины в целом в Ливерпуле, которой досталась лишь одна "бронза"?

- Смотрите, золотая медаль – замечательно, серебряная – хорошо, а "бронза" – удовлетворительный результат. Другое дело, женская сборная. Если у нас был провал до Олимпиады, то этот результат на ЧМ – завал. Наверное, можем говорить о присутствии внутренних моментов в обеих командах.

- Руководитель ФБУ Ильченко заявил в своем интервью, что у команды не было боевой практики, и при этом он же заявил, что главный тренер Мельник принял решение не участвовать в Кубке мира. Что это – отсутствие опыта у руководства или ошибка главного тренера?

- Вся ответственность за подготовку команды к соревнованиям лежит на главном тренере. Он отвечает за нее и за выступление команды на чемпионате мира. На сегодняшний момент есть и главный, и старший тренер в сборной. Старшего тренера я преимущественно вижу в СМИ, а результат главного тренера – это выступление нашей команды на чемпионате мира. Также у нас еще есть государственный тренер...

- Чего не хватает сейчас команде?

- Сегодня не хватает лидера, который бы повел за собой команду и отвечал за все действия во время тренировочного и соревновательного процесса.

- Кого из боксеров вы можете отметить как прогрессирующего, подающего надежды?

- Я бы прежде всего отметил ребят, которые боксировали с желанием, у которых была мотивация проявить себя. Приятно было наблюдать за спортсменами, которые боролись до последней секунды. Они делали все для того, чтобы победить. Это Матвей Ражба, Павел Ильюша, Эльвин Алиев, ну и, конечно же, Даниил Жасан, который завоевал "бронзу". Что касается Жасана, то при моей работе он всегда был в сборной, никогда не отказывался стоять в паре с Хижняком. От души поздравляю его и тренера Даниила с этой наградой.

- А как насчет других участников сборной?

- Сегодня очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому выходить настолько безвольно, не бороться с первой до последней секунды в ринге недопустимо. Тогда надо идти защищать Родину. Может после этого иначе бы и боксировали. А так – приехали как на показательные выступления.

- Как вы можете оценить судейство на чемпионате?

- По моему мнению, оно было на оценку "хорошо". Не все бои видел, но точно работали судьи лучше, чем было раньше. Даже в финале не помогли хозяевам.

- Руководитель World Boxing Борис Ван дер Ворст в интервью sport.ua сказал, что благодаря Владимиру Кличко и региональным федерациям Украина наконец-то получила членство в World Boxing. Что думаете об этом?

- Хочу поздравить всех с тем, что наших боксеров допустили к Чемпионату мира. Ребята могут выступать на самом высоком уровне, боксировать в олимпийском виде спорта. Для нас важно сейчас участвовать во всех международных соревнованиях под эгидой World Boxing. Благодарен Владимиру Кличко и всем причастным к этому.

-В ноябре выборы президента World Boxing. Как считаете, от Украины кандидат мог бы быть?

- По моему мнению, Владимир Кличко и Александр Усик заслуживают этого. Это было бы большим прорывом для нашего спорта. Конечно, все зависит от их желания. Большой опыт менеджера имеет и Виталий Кличко, но он более полезен на должность городского головы Киева.

Сейчас очень сложные времена переживает наша страна, мы отстаиваем свою независимость и каждый должен чувствовать эту ответственность. Важно как можно лучше представлять нашу страну на международной арене. И когда выходишь в ринг – это тоже поле боя. И сегодня надо отбоксировать в первую очередь за тех ребят, которые отдают свою жизнь, чтобы мы выходили в ринг. Слава Украине! Героям Слава!