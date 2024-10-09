Я считаю, игрок "Динамо" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сейчас один из самых популярных футболистов страны.

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Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989 года. По гороскопу – Скорпион. Рост – 187 см, боевой вес – 76 кг. Начинал карьеру в "Динамо" (в общей сложности провел 374 матча и забил 149 голов), после этого выступал за дортмундскую "Боруссию", английский "Вест Хэм", "Аль-Айн" (ОАЭ). Игрок сборной Украины (124 мачта, 46 голов), участник Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020, Евро-2024. Женат, воспитывает троих сыновей.

Он никогда не отказывает журналистам в интервью, понимая, что это их работа. И он, и они служат верой и правдой футболу. Среди многочисленных вопросов, заданных динамовцу в разные годы, были и эти.

- Андрей, здорово, что вы выбрали в свое время футбол. А если бы не он?

- Даже представить не могу. Полюбил футбол с детства, с мячом начал возиться лет с шести. Также рано начал играть на довольно высоком уровне.

- Помните свой первый мяч, забитый в составе "Динамо"?

- Конечно, помню. 11 мая 2008 года меня, 18-летнего игрока, Юрий Сёмин за 8 минут до окончания последнего домашнего матча сезона-2007/2008 против полтавской "Ворсклы" выпустил на поле. Счет был ничейный – 1:1, и мне удалось забить победный мяч в ворота полтавчан. Это был мой дебютный гол за первую команду "Динамо", но затем я продолжал играть за "Динамо-2" (22 матча, 5 голов) и дублирующий состав (13 игр, 8 голов).

- С кем бы Ярмоленко хотел сыграть в одной команде?

- Оригинальным не буду – Месси и Роналду. А Пеле, Марадону и Месси считаю лучшими игроками мирового футбола.

- Формула успеха для вас – это…?

- Ежедневная, напряженная работа над исправлением ошибок.

- Что раздражает больше всего, что может вывести из себя?

- Враньё.

- Какие виды спорта, кроме футбола, нравятся?

- Очень нравится баскетбол. Часто смотрю игры НБА, а Майкла Джордана считаю лучшим в истории баскетбола.

- Есть ли то, чего вы боитесь?

- С трудом переношу авиаперелеты. Но ничего не поделаешь. Летать приходится часто, причем порой перелеты довольно продолжительные.

- Каким способом снимаете стресс?

- Лучшее лекарство – семья, общение, просмотр фильма.

- Ваша самая большая мечта?

- Она связана с футболом. Какая? Рассказывать не буду, я суеверный.

– Ты ощущаешь себя легендой "Динамо"?

– Нет. Сейчас модно каждого игрока, заканчивающего карьеру или близкого к этому, называть легендой. Но я себя не ощущаю таким.

– В свое время в СМИ писали, что "Шахтер" рассматривал вариант твоего возвращения в Украину именно в их команду. Действительно ли так было и вообще могло ли это произойти?

– Конечно, нет. Это могло произойти только в начале моей карьеры, когда был интерес и от "Динамо", и от "Шахтера". Только тогда это могло произойти. Но с годами, после того, что я играл в "Динамо", был капитаном команды, то перейти туда я просто не имел права, ведь я динамовец. При этом я с уважением отношусь и к "Шахтеру", и к их футболистам.

- Ты пишешь и ешь правой рукой?

– Да.

– А в футболе рабочая нога – левая… Как так произошло?

– Откуда же я знаю (смеется). Так вышло по жизни. Никто меня не переучивал.

- Сейчас героями и кумирами являются военные, поддерживаешь ли связь с фанатами, защищающими Украину?

- Иногда они звонят по телефону, спрашивают, как у меня дела, иногда – я. У меня с ними дружеские отношения еще с тех пор, как я играл в "Динамо" до отъезда в Европу. Знаю, как много для Украины делают наши болельщики и не только киевского "Динамо", но и других клубов. Конечно, каждый футболист испытывает к ним только уважение и благодарность.