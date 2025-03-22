'Я сотрудник ВСУ'. Знаменитая украинская прыгунья в высоту назвала свою зарплату в Украине

Знаменитая украинская легкоатлетка и олимпийская призерка Парижа-2024 Ирина Геращенко считает, что профессиональный спорт для атлетов — это не только призвание, но и источник дохода. 30-летняя киевлянка призналась что спортсмены зарабатывают на коммерческих соревнованиях, а также получают выплаты от спонсорских контрактов.

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Например, у Ирины есть соглашение с Nike: компания выплачивает фиксированные суммы за участие в турнирах, выход в финалы и призовые места.

Кроме гонораров за соревнования и спонсорских контрактов, атлеты получают выплаты от государства. Геращенко состоит в системе Укрспортобеспечения, что позволяет ей получать зарплату от Министерства спорта, а также является военнослужащей Вооруженных сил Украины.

"В месяц я получаю примерно 45–50 тысяч гривен из двух источников", — сказала она в интервью Маричке Падалке.

Однако просто так ей такие деньги никто не дает — нужно соответствовать нормативам и входить в тройку лучших на чемпионате Украины. В прыжках в высоту таких спортсменов всего три-четыре человека.

После выхода из декрета спортсменка планирует вернуться на международную арену и возобновить участие в коммерческих стартах. Она отмечает, что её финансовое положение остаётся стабильным, но важную роль в этом играет и работа её мужа.

Контракт с брендом является личным договором спортсмена, федерация на него не влияет. Каждый атлет, выступающий на международной арене, имеет собственного менеджера, который занимается его продвижением и подбором соревнований. Менеджеры договариваются с организаторами о гонорарах, сумма которых зависит от рейтинга спортсмена, его медалей и уровня турнира.

"Есть разные уровни соревнований, — объясняет Ирина. — Бриллиантовая лига — это самые престижные турниры, а дальше идут золотой, серебряный и бронзовый туры. На бронзовом уровне выплаты минимальные, поэтому менеджеры стараются продвинуть своих спортсменов как можно выше, ведь получают 15% от их дохода".

Менеджеры, работающие с украинскими легкоатлетами, могут быть как украинцами, так и иностранцами. Например, у неё менеджер из Италии, а у Ярославы Магучих — из Эстонии. Обычно, когда молодой спортсмен начинает показывать серьёзные результаты, менеджеры сами выходят с ним на связь, заключая контракт.

Как сообщал OBOZ.UA, Геращенко 10 августа на Олимпиаде в Париже прыгнула на 1.95 м, установив личный рекорд сезона. Это позволило украинке взять "бронзу", разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон. Победу добыла Ярослава Магучих с результатом 2.00 м.

31 декабря прошлого года Ирина объявила, что ожидает ребенка. Радостной новостью она поделилась в Instagram, подводя итоги насыщенного 2024 года.

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