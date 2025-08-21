'Я решила закончить': Магучих объяснила, почему отказалась выступать на этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих снялась с этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне из-за микроповреждения. Наша соотечественница не смогла выполнить две попытки на высотах 1,86 и 1,91 метра и отказалась от продолжения борьбы, ведь соревнования проходили под проливным дождем, что могло усугубить травму.

Видео дня

Об этом Магучих рассказала в интервью официальному сайту Федерации легкой атлетике Украины. По словам 23-летней днепрянки, несмотря на отсутствие какого-либо результата, она все равно наслаждалась атмосферой турнира, так как на арену пришло множество зрителей.

"На самом деле, круто, что даже несмотря на такую погоду пришло очень много людей, чтобы нас поддержать, что они не испугались дождя. К сожалению, сегодня я вообще без высот – вероятно, такого у меня вообще никогда не было. Я решила досрочно закончить соревнования, поскольку почувствовала, что не могу бежать так быстро, как того хотелось бы. До чемпионата мира еще есть время на восстановление, тем более знаю, что у меня ничего серьезного и это ненадолго. Но это интересный опыт прыгать под таким дождем. Все девушки мокрые, но в то же время счастливые", – объяснила Магучих.

Отметим, что другая представительница Украины на этапе в Лозанне заняла шестое место и квалифицировалась в финал супертурнира. Он состоится 27 августа в Цюрихе.

Как сообщал OBOZ.UA, на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в швейцарской Лозанне произошел удивительный и курьезный случай, который помешал соревнованиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!