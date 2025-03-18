'Вы что, травите?' Милевский рассказал о встрече с ТЦК

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский признался, что воспользовался своей известностью и сбежал от сотрудников ТЦК. Трехкратный чемпион страны поделился историей, которая произошла с ним в Одессе минувшим летом, где он отдыхал вместе с друзьями.

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В эфире своего Tik Tok-канала Милевский рассказал, что на одной из заправок у него попросили на проверку документы, пишет портал "Динамо" Киев от Шурика. При этом экс-нападающего узнал один из представителей военкомата, что позволило уроженцу Минска с украинским паспортом уехать домой.

"Приехали девушки из Одессы где-то в июле. Дом, бассейн, движ, шампанское. Пять утра, комендантский час закончился. Я вызвал такси где-то в 05:30. Приезжаем на заправку. Там я взял шампанское, ну и себе и таксисту по хот-догу. Выхожу из магазина и вижу, что стоит бус, из которого выходят люди в форме. Один из них попросил у меня документы. Я согласился. Но кто-то из них, старший, в тот момент сказал: "Вы что, травите? Это Артем Милевский, отпустите его". Я сразу пошел в машину, говорю водителю: "Шеф, давай по газам, пока они не передумали", – сказал Милевский.

Ранее во время одного из прямых эфиров на улицах Киева экс-динамовец назвал Севастопольскую площадь опасным местом, где "можно встретить ТЦК".

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Милевский отреагировал на слова Катерины Усик, которая высказалась о друзьях экс-футболиста во время его карьеры и после ее окончания.

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