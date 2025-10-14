Второй раз в истории! Украина выиграла чемпионат Европы по шахматам

Мужская сборная Украины по шахматам одержала победу на командном чемпионате Европы-2025 в открытом разряде, проходившем в грузинском Батуми, завоевав "золото" турнира во второй раз в истории. Ранее украинцы становились чемпионами континента в 2021 году.

Видео дня

В состав национальной команды вошли Руслан Пономарёв, Игорь Самуненков, Игорь Коваленко, Андрей Волокитин и Антон Коробов — двое последних участвовали и в историческом триумфе четырёхлетней давности. Турнир проходил в девять туров, в которых украинцы показали стабильную игру: уступив лишь по одной партии в первой и восьмой встречах, они одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.

Перед заключительным туром "сине-жёлтые" делили первое место с Азербайджаном, но поражение азербайджанцев Сербии открыло Украине путь к титулу. Для общей победы команде достаточно было двух очков, и она справилась с задачей: победила Англию 2,5:1,5 и финишировала с 15 очками.

"Серебро" турнира досталось Азербайджану (13 очков), "бронзу" завоевала Сербия (13).

Женская сборная Украины также завершила чемпионат с наградой — завоевала "серебро" турнира. Команда в составе Юлии Осьмак, Анны Ушениной, Инны Гапоненко, Натальи Жуковой и Божены Пиддубной впервые за четыре чемпионата вошла в тройку призёров.

Украинки не проиграли ни одного матча (+5=4–0), в том числе обыграли сборную Польши, которая, выиграв все остальные восемь встреч, опередила их всего на одно очко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!