Вратарь забил 'самый нелепый автогол в истории футбола', но оказалось, на это была причина. Видео

В сети набрал популярность видео, где японский вратарь отправил мяч в собственные ворота. Всего за несколько часов ролик набрало тысячи просмотров, а в комментария болельщики успели это окрестить самым нелепым автоголом в истории.

Видео дня

Оказалось что это кадры с прощального матча 45-летнего японского голкипера Юты Минами, чья карьера была отмечена курьёзным эпизодом двадцатилетней давности. 21 октября 2004 года на стадионе NACK5 в Сайтаме он допустил ошибку, приведшую к автоголу.

"Я поговорил с организаторами и решил воссоздать ту ситуацию, чтобы всё выглядело эффектно. Игроки действительно пошли навстречу и помогли обыграть этот момент", — признался Минами, объяснив, что его ошибка была постановочной и повторяла старый, известный промах.

В концовке игры при счёте 10:9 в пользу Blue Legends Минами, защищавший ворота команды Yuta Friends, поймал мяч в своей штрафной. Пытаясь отдать передачу партнёру, он неожиданно отправил его в собственные ворота, и счёт сравнялся — 10:10.

Арбитр Иэмото запросил проверку VAR. Но вместо свежего эпизода на экранах показали архивное видео мая 2004 года, когда Минами, тогда голкипер "Касива Рейсол", допустил аналогичный промах в игре с "Санфречче Хиросима". Для болельщиков это стало трогательным напоминанием о моменте, который давно вошёл в историю японского футбола.

Несмотря на автогол, матч продолжился. После ничьей в основное время всё решилось в серии пенальти. Здесь Минами блеснул — он отбил два решающих удара, сначала от Дайсуке Мацуи, затем от Томойоси Миуры, и тем самым завершил свою карьеру на мажорной ноте. Игроки и болельщики восторженно встретили концовку, отдав должное духу и мастерству ветерана.

На поле вышли многие известные фигуры японского футбола, чтобы отдать дань уважения голкиперу, который провёл 666 матчей в J-League. За Blue Legends сыграли бывшие партнёры Минами по молодёжной сборной и Олимпиаде в Сиднее, а команда Yuta Friends объединила игроков, с которыми он пересекался за карьеру.

Юта Минами защищал ворота таких клубов, как "Касива Рейсол", "Роассо Кумамото", "Йокогама" и "Омия Ардия", а также национальной сборной.

