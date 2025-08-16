Впервые в истории! В УПЛ произошло сенсационное событие

Впервые в истории чемпионата Украины по футболу вице-чемпион страны начал сезон с трёх поражений подряд. Автором сенсации стал харьковский "Металлист 1925", разгромивший "Александрию" со счётом 4:1.

До этого самым провальным стартом для серебряного призера УПЛ считалась серия "Днепра" в сезоне-1993/94 — две неудачи и ничья. Нынешняя "Александрия" сумела "переписать" историю, проиграв все три стартовых тура.

В матче против харьковчан команда выглядела беспомощно. Калюжный открыл счёт на 48-й минуте, Рашица удвоил преимущество, а Гаджиев оформил дубль в концовке (90’, 90+3’). Единственный ответ хозяев — гол Жоты на 88-й минуте.

"Александрия" продолжает падение в кризисе и уйдёт на паузу в чемпионате без очков. Следующий матч команда проведёт через две недели против "Шахтёра", тогда как "Металлист 1925" сыграет в Кубке Украины против киевской "Оболони", а позже примет львовский "Рух".

