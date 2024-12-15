Впервые в истории! В украинском футболе произошло уникальное событие

Впервые в истории украинского футбола одна из команд смогла не пропустить от "Шахтера" в четырёх матчах подряд. Житомирское "Полесье" одержало минимальную победу над "горняками" в 17-м туре УПЛ со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник хозяев Богдан Михайличенко на 90-й минуте.

Видео дня

Эта победа стала продолжением успешной серии "Полесья" против "Шахтера". Осенью 2023 года команды сыграли вничью 0:0, весной 2024-го житомиряне выиграли 2:0, а летом того же года — 1:0. Таким образом, "Полесье" стало первой командой в истории УПЛ, которая в четырёх подряд встречах против донецкого клуба не пропустила ни одного мяча.

Ранее только "Динамо" и киевский "ЦСКА" удавалось удерживать свои ворота сухими в трёх матчах подряд против "Шахтера". Текущая же серия житомирской команды войдёт в историю украинского футбола.

Для "Шахтера" это поражение стало вторым подряд после разгрома от "Баварии" (1:5) в Лиге чемпионов. Дончане занимают 3-е место в таблице УПЛ, отставая от лидера, киевского "Динамо", на 7 очков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!