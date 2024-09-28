Впервые в истории! В матче АПЛ случилось уникальное событие. Видео

Полузащитник "Челси" Коул Палмер стал первым в истории футболистом, которому удалось совершить покер в первом тайме английской Премьер-лиги. Как сообщает OptaJoe, до этого ни одному футболисту не удавалось забить до перерыва четыре гола в АПЛ.

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Матч 6-го тура с "Брайтоном" складывался для лондонского клуба непросто. Уже на 7-й минуте "синие" пропустили первым, но на 21-й минуте за дело взялся 22-летний хавбек сборной Англии.

С интервалом в 20 минут Палмер успел четыре раза огорчить голкипера гостей.

В этом матче сыграл и Михаил Мудрик. Украинский футболист появился на поле на 71-й минуте вместо Джейдона Санчо. За 24 минуты (19 основного времени и 5 дополнительного) 23-летний хавбек сборной Украины дважды коснулся мяча и отдал одну точную передачу, потерял мяч и оказался в офсайде.

Эта победа позволила "Челси" набрать 13 очков и закрепиться на 4-м месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 сентября Мудрик отметился первым результативным действием в составе "Челси" в нынешнем сезоне. Наш соотечественник помог своей команде уверенно выиграть матч 1/16 финала Кубка английской лиги с представителем четвертого дивизиона "Барроу".

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