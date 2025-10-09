Заслуженный мастер спорта Леонид Буряк, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы 1975 года, бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале, пятикратный чемпион СССР, единственный в нашем футболе семикратный обладатель Кубка СССР, заслуженный тренер Украины, а еще он прекрасный собеседник. Знакомы мы с ним давно, много раз брал у него интервью, сотни вопросов задавал, был среди них и этот.

Видео дня

- Леонид, помнишь ли ты стартовый матч "Динамо" в 36-м чемпионате СССР с донецким "Шахтером", который проходил в Киеве, и чем он запомнился зрителям?

- Конечно, помню. Мы его выиграли с минимальным счетом. Запомнился мне он, уверен, и не только мне, вот таким эпизодом.

В одном из моментов мы пробивали штрафной у ворот "горняков". Соперники, как водится в таких ситуациях, выстроили стенку. Свисток Тофика Бахрамова, но… разбегается один наш игрок, второй, третий, четвертый, а удара по воротам все нет. Мои партнеры лишь имитируют его, и только пятый, а это был ваш покорный слуга, действительно пробил по воротам, и мяч оказался в сетке.

Ликуют трибуны. Специалисты эту нашу домашнюю заготовку оценили всерьез. Вот как ее потом прокомментировал в еженедельнике "Футбол-Хоккей" бывший тренер "Динамо", заслуженный тренер СССР Олег Александрович Ошенков.

"Момент, бесспорно, интересный. Тем более, что речь идет о попытке внести новизну в розыгрыш стандартного положения. Не припомню, чтобы раньше была предпринята подобная попытка. Это говорит в пользу тренеров "Динамо", думающих и ищущих. Такой способ "расшатать" стенку соперника заслуживает внимания. Уверен, он еще себя оправдает".

После игры с "Шахтером", когда мы переодевались, нас ожидало нововведение. Зашел в раздевалку Валерий Васильевич и сказал, что сейчас мы едем на базу. Для нас такое решение было неожиданным, но сели в автобус и поехали.

В тот вечер в Конча-Заспе ничего особенного не происходило. После ужина каждый занимался делом по своему вкусу. Кто-то коротал время до отбоя у телевизора, кто-то за бильярдным столом или за шахматами. Некоторые углубились в чтение. На базе появилась библиотека. Книголюб Миша Фоменко предложил создать ее. Мы и тренеры охотно ее поддержали. Перед отбоем получили от врачей порцию витаминов.

Не знаю, кто как, но сон меня одолел быстро. Утро следующего дня началось с зарядки в сосновом лесу. Затем вкусный завтрак и целый комплекс восстановительных процедур: парная баня, гидромассаж. В полдень нас отпустили по домам. Традиция возвращения после игры на базу в Конче-Заспе была положена.

И все-таки к новой схеме восстановления большинство из нас привыкали с трудом, считая, что после матча дома будет лучше. Но со временем смирились и не жалели об этом.

Вот таким был ответ Леонида Буряка. Начался он с футбола, завершился базой в Конча-Заспе. В моем архиве еще много интервью с Леонидом Буряком. Если это вызвало у вас интерес, могу продолжить.