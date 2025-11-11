УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
957
Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Редкое совпадение, достойное голливудского фильма, произошло в Барселоне. 38-летний нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси случайно попал в кадр во время романтической прогулки местной пары.

Видео дня

Видео, опубликованное пользователем @nilitus28, мгновенно стало вирусным. На записи видно, как влюблённые позируют на одной из ночных улиц Барселоны, когда за их спинами внезапно появляется сам футболист.

Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Молодые люди, не сразу осознав, кто оказался рядом, через секунду оборачивается — и выражение их лиц говорит всё: удивление, восторг и полное недоумение.

Девушка в этот момент держала в руках букет фиолетовых цветов, что придало сцене ещё больше символизма. Автор видео с юмором отметил: "Вы пригласили возлюбленную на прогулку, подарили ей букет, а потом появился Месси и ваше свидание стало легендой".

Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Ролик собрал миллионы лайков и массу комментариев фанатов. Пользователи шутили: "Никто не способен испортить ваш романтический момент, кроме Месси" и "Это лучший фотобомб в истории футбола".

Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео
Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Любопытно, что сам Месси действительно находился в Испании: накануне он посетил обновлённый стадион "Камп Ноу" и позже поделился фото с визита в Instagram.

Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео
Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Аргентинец прибыл в Барселону вместе со сборной, которая готовится к товарищескому матчу против Анголы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!