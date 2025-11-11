Вероятность 1 на 1 000 000. В сети завирусился уникальный случай с Месси. Видео

Редкое совпадение, достойное голливудского фильма, произошло в Барселоне. 38-летний нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси случайно попал в кадр во время романтической прогулки местной пары.

Видео дня

Видео, опубликованное пользователем @nilitus28, мгновенно стало вирусным. На записи видно, как влюблённые позируют на одной из ночных улиц Барселоны, когда за их спинами внезапно появляется сам футболист.

Молодые люди, не сразу осознав, кто оказался рядом, через секунду оборачивается — и выражение их лиц говорит всё: удивление, восторг и полное недоумение.

Девушка в этот момент держала в руках букет фиолетовых цветов, что придало сцене ещё больше символизма. Автор видео с юмором отметил: "Вы пригласили возлюбленную на прогулку, подарили ей букет, а потом появился Месси и ваше свидание стало легендой".

Ролик собрал миллионы лайков и массу комментариев фанатов. Пользователи шутили: "Никто не способен испортить ваш романтический момент, кроме Месси" и "Это лучший фотобомб в истории футбола".

Любопытно, что сам Месси действительно находился в Испании: накануне он посетил обновлённый стадион "Камп Ноу" и позже поделился фото с визита в Instagram.

Аргентинец прибыл в Барселону вместе со сборной, которая готовится к товарищескому матчу против Анголы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!