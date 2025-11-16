В последнем туре группы F сборная Ирландии на 90+6-й минуте на стадионе Пушкаш Арене в Будапеште смогла переломить ход матча и обыграть Венгрию со счётом 3:2. Эта победа позволила ирландцам занять второе место в квартете и напрямую выйти в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира по футболу-2026.

Видео дня

Ирландцы уступали по ходу встречи: на 3-й минуте открыл счёт Лукач, а на 37-й Варга удвоил преимущество хозяев.

Трой Перротт, уже известный по дублю в матче с Португалией 13 ноября, оформил хет-трик, забив с пенальти на 15-й минуте и дважды в концовке — на 80-й и 90+6-й минутах.

На последних секундах ирландцам удалось совершить почти невозможный камбек, оставив Венгрию без шансов на выход в плей-офф прямо на домашней арене.

Напомним, что Венгрия в лице ее премьер-министра Виктор Орбан неоднократно выступала с резкими антииукраинскими заявлением, и риторика чиновника вызвала мощную критику. Так, Орбан утверждал, что "Украина не сможет одержать победу на поле боя" — тем самым снимая с России ответственность за агрессию.

Также Орбан обвинял страны Запада в том, что они "затягивают войну", продолжая поставлять оружие Киеву, заявляя, что это не помощь, а "подогрев конфликта". Кроме того, он выдвинул циничную идею: по его мнению, Украине следовало бы стать "буферной зоной" между Россией и ЕС — иначе, говорил он, Россия будет "уничтожать" её "снова и снова".

Кроме того, Орбан заявлял, что невозможно серьёзно обсуждать членство Украины в ЕС из?за её "неясных" границ и населения, пока продолжается война. Наконец, он прогнозировал, что война может длиться вплоть до 2030 года и раскритиковал санкции ЕС против России как бесполезные.

Все эти его высказывания рассматривались в СМИ как не просто дружелюбная позиция к Кремлю, а как сознательное подыгрывание агрессору и игнорирование страданий Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!