В ворота Франции! Сборная Германии забила самый быстрый гол в истории. Видео

Полузащитник "Байера" Флориан Вирц установил новый рекорд сборной Германии, забив гол через семь секунд после начала матча. 20-летний футболист отметился в товарищеском матче против команды Франции (2:0).

После стартового свистка получив пас от Тони Крооса, Вирц без проблем протянул мяч к чужой штрафной площадке и метров с 22 не без помощи рикошета не оставил шансов голкиперу Брису Самба. Круглый снаряд влетел в левый верхний угол.

Для Крооса эта результативная передача стала первой после возвращения в сборную. Три года назад Тони объявил о завершении международной карьеры.

Предыдущим рекордом скорости для сборной был гол Лукаса Подольски за сборную Германии против Эквадора в 2013 году, который составил чуть больше семи секунд.

Отметим, что Франция пропустила гол на первой минуте матча в третий раз в своей истории после 2 апреля 1923 против Нидерландов и 16 июня 1982 против Англии.

Это был первый гол Вирца за свою страну, и он мог бы стать самым быстрым голом в мировой истории, если бы не австриец Кристоф Баумгартнер, который несколькими часами ранее забил на шестой секунде в игре со Словакией.

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