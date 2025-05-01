'В Украине и после того, как...' IBU вынес вердикт сборной России по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) не собирается рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до тех пор, пока РФ ведет преступную войну против Украины. В организации в очередной раз подчеркнули, что федерация страны-агрессорки должна продемонстрировать желание соответствовать необходимым критериям.

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Об этом в IBU заявили в ответ на запрос портала "ВсеПроСпорт". В союзе добавили, что санкции остаются в силе и в отношении Беларуси, которая стала соучастником вторжения России в Украину. Отстранение команд может быть снято только после подписания мирного соглашения об окончании войны в нашей стране.

"Вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов не менялся с Конгресса IBU 2022 года. Именно тогда по результатам голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии от международных стартов. С тех пор ситуацию не претерпела изменений. В ближайшие недели и месяцы не планируется вносить никаких правок. Допуск россиян и белорусов может быть рассмотрен после окончания войны в Украине и после того, как обе федерации выполнят условия и продемонстрируют полную приверженность принципам IBU", – отметили в IBU.

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