В трансферное окно не влезли ни в один клуб. Какие известные футболисты остались без контрактов

Трансферное окно Европы закрыто на 99% - и десятки футболистов остались без клубов! Среди них немало известных звезд топовых команд, например, звезды Англии или оппоненты украинцев. OBOZ.UA рассказывает о самых известных футболистах, которые за все лето ни с кем не смогли договориться и рискуют просидеть без игры как минимум до зимы.

Деле Алли

Играл очень мало - и больше так не хочет. Бывшая звезда АПЛ и "Тоттенхэма" Деле Алли покинул "Комо", в котором пробыл полгода после травмы. Ненадлежащая физическая форма не позволяла добавить футболиста даже в заявку, а когда полузащитник таки вышел на поле, то сделал все, чтобы больше на нем не появляться. Это было действительно эпично: замена в матче против "Милана", прямая красная через 10 минут - и до свидания. Доверие тренера после этого исчезло совсем, а в начале сентября итальянский аутсайдер разорвал контракт с 29-летним игроком. Текущая ситуация не нравилась всем: Алли хотел больше играть, а клуб хотел иметь от него больше выгоды. Поэтому пути разошлись. Теперь надо искать пристанище свободным агентом, потому что все топовые лиги Европы уже позакрывались. Осталась только одна - греческая Суперлига. В других вроде как полный комплект.

Такехиро Томиясу

Такехиро еще не так давно считался главным конкурентом Зинченко в "Арсенале". Теперь в составе канониров нет обоих. Украинец ушел в "Ноттингем", а с хронически травмированным японцем лондонцы расторгли соглашение по соглашению сторон. Травма здесь - ключевое слово. Почти весь прошлый сезон защитник отсидел в лазарете и до сих пор там остается; возможно, вернется в форму в начале октября. На сегодня это самый дорогой футболист среди тех, кому не предложили новый контракт, 18 миллионов евро. Но без работы долго он не будет, уже попал на радар "Милана", потому что итальянцы активно работают на рынке свободных агентов. Оборона россонери устойчива, 3 сухие игры с начала чемпионата, столько же в Серии А имеет лишь "Рома". Ожидается ситуативное усиление для глубины состава.

Лоренцо Инсинье

Громкое возвращение в Италию возможно, но ждать придется долго. Для Лоренцо лига не нова, у него был огромный опыт в составе "Наполи". Возможность обратного трансфера подтверждает Николо Скира, а взять вингера хочет "Лацио", у которого с голами пока не срослось. Пишут, что 34-летний итальянец прекрасно общается с коучем римлян (3 года они с Сарри проработали именно в "Наполи"), что будет главным аргументом в пользу перехода свободного агента. Однако, из-за нарушения финансовых правил, орлы забанены, они не могут делать трансферы до января. Инсинье последние 3 года поиграл в МЛС за канадский "Торонто", где был далек от праймовой формы: в 66 матчах всего 15 голов. Поможет ли родная сторона вернуться на топ-уровень?

Хаким Зиеш

Марокканец до сих пор получает вызов в сборную, хотя и давно играет на низшем уровне. 32-летний полузащитник в Европе взрывался дважды: в "Аяксе" и "Челси". После этого был невыразительный "Галатасарай" ну и совсем печальный "Аль-Духаиль". Зиеш ушел свободным агентом и готов возвращаться в топовые лиги. Испанские инсайды пишут, что летом охотились за ним аж 3 клуба. Среди претендентов "Эльче", который только повысился в Ла Лигу. В игроке они видят нужный опыт и даже руководство раздевалкой. Договоренность уже почти была, как на сцену вышла "Мальорка". Абсолютный середняк в том году и полный аутсайдер сейчас тоже не против добавить силы для непонятной ситуации в чемпионате. Но все карты должны сойтись на "Севилье" - такой трансфер будет выгоден всем сторонам. Легенда Лиги Европы в глубоком кризисе и собирает доступные таланты, подписали Санчеса с Аспиликуэтой. Потому оформить еще и Зиеша свободным агентом будет удачным решением, чтобы выбраться из испанского подвала.

Серхио Регилон

Засиял в "Реале", подтвердил статус в "Севилье", попал в "Тоттенхэм" и... покатался по арендам. За последние 5 лет Регилон сменил 5 клубов, и за это время едва насобирал 123 матча. Серхио сейчас 28, но такое впечатление, что он уже может завершать карьеру. Спроса на воспитанника сливочных нет и ничто не предвещает его даже на зимнее окно. Сейчас команды охотятся совсем на другие позиции. Единственная информация, просачивающаяся в локальные итальянские медиа - интерес со стороны Аллегри. Но окно закрылось - а "Милан" и этим защитником не усилился.

Здесь мог бы быть и Умтити. Но его здоровье решило иначе

Звезда "Барселоны", чемпион мира 2018-го года, один из лучших в свое время центрбеков - Умтити завершил карьеру в 31 год всего несколько дней назад. "Мое тело больше не выдерживает" - именно такое заявление сопровождало финиш. Безусловно, его главной страницей клубной карьеры являются каталонцы: 7 трофеев за 6 лет. Но хронические травмы колена не давали играть на таком уровне постоянно, а последние полтора года вообще прописаны лазаретом. В "Лилле" перезапустить присущий ему футбол не удалось и защитник ушел из спорта. Это уже 5-й футболист из состава чемпионской Франции, который за последние 7 лет повесил бутсы на гвоздь. Так же сделали Матюиди, Рами, Манданда и Варан.