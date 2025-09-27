В Австралии вратарь сделал 'самую нелепую ошибку в истории футбола' и лишил команду победы. Видео

В матче 16-го тура австралийской A-League (ныне Isuzu UTE A-League) между "Western Sydney Wanderers" и "Brisbane Roar" гости сумели вырвать ничью в добавленное время после ошибки голкипера "Wanderers" Ведрана Янжетовича. Встреча состоялась 25 января 2019 года, но видео момента осенью 2025-го обрело новую жизнь в интернете, собрав тысячи просмотров.

Видео дня

Игра складывалась не в пользу "Roar": Роли Боневейсия и Кваме Йебоа вывели гостей вперед в первом тайме – 2:0. "Brisbane" казалось, уже потеряли шансы на победу, хотя Генрике и Адам Таггарт имели моменты, а удар Дилана Венцеля-Холлса в 76-й минуте был отменен из-за офсайда.

Кульминация наступила на последних секунда. Сперва на 92-й минуте Тобиас Миккельсен сократил забив свой первый гол в A-League. А затем Янжетович, пытаясь убить время, неудачно коснулся мяча при выносе и случайно подарил сопернику угловой.

С подачи Миккельсена Адам Таггарт эффектно пробил головой, обеспечив "Brisbane Roar" ничью 2:2. Эта ошибка стала одной из самых обсуждаемых в истории A-League а в соцсетях ее успели окрестить "самым нелепой" в истории

Ведран Янжетович родился 20 августа 1987 года в Хорватии. Карьеру начал в молодежной системе клуба Sydney United, откуда перешел в молодежный состав Sydney FC, помогая команде завоевать первый титул Youth League. Позднее играл за Melbourne Heart на короткой арендной основе и вернулся в Sydney FC, где дебютировал за основной состав в 2012 году.

В декабре 2016 года Янжетович подписал контракт с "Western Sydney Wanderers", воссоединившись с тренером вратарей Зелько Калачем. В январе 2019 года в матче против "Brisbane Roar" получил травму плеча, а ошибка в концовке игры стала одной из самых известных в его карьере. После сложного восстановления, включающего несколько операций, Янжетович был вынужден завершить профессиональную карьеру.

В 2024 году, после восстановления от травмы ротаторной манжеты, он подписал контракт с клубом Wollongong Wolves для участия в сезоне Национальной премьер-лиги Австралии.

