Уволен главный тренер сборной Украины по баскетболу

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) прекратила сотрудничество с главным тренером мужской сборной Украины Виталием Степановским. 43-летний тренер возглавил национальную команду в апреле 2023 года.

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Решение о завершении сотрудничества приняли члены исполкома ФБУ на своем голосовании 28 декабря. Главной причиной этого стал неудовлетворительный результат выступлений мужской сборной команды Украины в квалификации к Евробаскет-2025.

Напомним, мужская сборная Украины проиграла четыре стартовых матча отборочного турнира на чемпионат Европы, уступив в первом игровом окне в феврале Словении и Португалии, а также дважды проиграв сборной Израиля в ноябре. До завершения квалификации наша сборная проведет еще 2 матча в феврале и сохраняет теоретические шансы для выхода на Евробаскет. В общей сложности под руководством Виталия Степановского сборная Украины сыграла восемь официальных матчей, в которых одержала две победы. В олимпийской преквалификации в Стамбуле в августе 2023 года национальная команда, напомним, победила Болгарию и Исландию, уступив сборным Турции и Хорватии.

Имя нового главного тренера сборной Украины будет озвучено на днях. Заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025 сборная Украины сыграет против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля).

Согласно формату квалификации три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Украина сохраняет шансы сыграть следующим летом на чемпионате Европы: для этого в феврале нужно выигрывать оставшиеся две игры, а сборная Израиля, в свою очередь, должна победить в матче с Португалией.

Расписание матчей заключительного игрового окна квалификации Евробаскета-2025:

21 февраля

Украина - Словения

Израиль - Португалия.

24 февраля

Израиль – Словения.

Португалия.

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