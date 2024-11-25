Украина проиграла четвертый матч в отборе Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу потерпела четвертое поражение в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные тренера Виталия Степановского во второй раз за три дня в латвийской столице Риге противостояли команде Израиля и в номинально выездном матче уступили – 88:75.

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Игра началась очень нервно со стороны обеих коллективов. Баскетболисты раз за разом совершали невообразимые потери – достаточно сказать, что израильская сборная ровно две с половиной минуты вообще не могла открыть счет набранным очкам. Это сказалось на обшей результативности: в первой четверти, которую "сине-желтые" выиграли с показателем +5, соперники забили всего 27 пунктов.

На вторую четверть более собранными вышли украинцы. Они сумели улучшить точность бросков, а кроме того, дважды поразили кольцо израильтян с дальней дуги. В итоге на большой перерыв поединка, который проходил за закрытыми дверями, подопечные Степановского ушли с двузначным преимуществом – 40:29.

Третий период сложился для украинцев – Израиль взвинтил темп, навязывая нашим более скоростной баскетбол. Это привело к тому, что команды начали обмениваться результативными атаками. В середине четверти номинальным хозяевам удался рывок 17:6, который принес им равенство на табло.

На решающий период соперники вышли при счете 56:57. Разумеется, четверть превратилась в битву нервов и тактики. Израильтяне начали заставлять наших ошибаться и нарушать правило, постепенно переламывая ход встречи в свою пользу. В итоге финальная сирена зафиксировала поражение украинцев.

Евробаскет-2025. Квалификация

Группа А. 4-й тур

Рига, Arena Riga

Израиль – Украина – 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Таким образом, в группе А досрочно определились два участника Евробаскета-2025 – сборные Израиля и Словении. "Сине-желтые" поведут борьбу за оставшуюся путевку. Подопечным Степановского нужно выигрывать оба поединка в феврале и надеяться на осечки португальцев.

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