'Ураган': как в юности выглядела легендарная Ольга Харлан. Редкие фото

Самая титулованная украинская атлетка в истории Олимпийских игр Ольга Харлан порадовала поклонников раритетными фото с начала своей карьеры. 10 сентября фехтовальщица рассказала о том, что ровно 25 лет назад начала заниматься этим видом спорта.

Видео дня

"Конечно, тогда я и не могла представить, что меня ждет. Но мечтала... Очень много мечтала и очень много работала. Я просто хочу поблагодарить фехтование, за то что, появилось у меня в жизни. За то, что привело в мою жизнь друзей, знакомства и любовь. За то, что научило меня бороться и вне дорожки также. Поблагодарить за каждого тренера, с которыми мне довелось работать и достигать невероятных высот", – написала Ольга на своей странице в социальной сети Instagram.

Свой пост 35-летняя двукратная олимпийская чемпионка сопроводила своими детскими снимками. На них Харлан можно увидеть на дорожке и на первых соревнованиях.

В комментариях читатели восхитились тем, чего добилась Ольга за это время. "Какие классные и памятные фото, спасибо, что поделились", "Ольга Харлан – ураган! А красавица какая!", "Лучшая спортсменка Украины", "25 лет! Потрясающе! Ольчик, желаю many more", "Спасибо вам за ваши невероятные результаты. Вы легенда не только украинского, но и мирового спорта", "Это же, надеюсь, не прощальный пост? Потому что я немного напряглась", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZ.UA, российская фехтовальщица Софья Великая, которая абсурдно получила "нейтральный статус" для участия в международных соревнованиях, "бросила вызов" Ольге Харлан на Олимпиаде-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!