Умер скандальный соперник Владимира Кличко

На 69-м году жизни скончался Бико Ботовамунгу: уроженец Конго, выступавший за Австрию в тяжелом весе и ставший последним боксером страны на Олимпийских играх, пишет Boxingscene. Известный супертяж умер от почечной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии.

Ботовамунгу вошел в историю как участник Олимпиады-1988 в Сеуле, где во втором раунде уступил американцу Риддику Боу, будущему серебряному призеру. В 1992 году он перешел в профессионалы и выиграл 8 из первых 11 поединков, но затем проиграл по очкам Крису Берду.

Позднее он стал оппонентом для будущих звезд мирового бокса. В разные годы Ботовамунгу уступал Владимиру Кличко, Ламону Брюстеру, Кори Сандерсу, Обеду Салливану, Альберту Сосновски и другим известным бойцам. Завершил карьеру в 2004 году с рекордом 10–15–1, при этом все победы одержал нокаутом.

В 2024 году у Ботовамунгу диагностировали деменцию. Его уход стал значимой потерей для австрийского бокса, который уже более трех десятилетий не имеет представителей на Олимпийских играх.

Бико Ботовамунгу завершил карьеру с рекордом 10–16–1, при этом все 10 побед он одержал нокаутом. В 1997 году он встретился на ринге с Владимиром Кличко.

Во время пятого раунда угол Ботовамунгу устроил скандал, начав спор с рефери, утверждая, что украинский боксер использует запрещённые приёмы. После нескольких предупреждений и отказа покинуть ринг, судья зафиксировал победу Кличко.

