Чемпион Украины по боксу дисквалифицирован на 10 лет. Все подробности скандала

Действующий чемпион Украины по боксу Максим Зиневич получил десятилетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы. Национальный антидопинговый центр опубликовал решение, согласно которому спортсмен нарушил сразу несколько пунктов антидопинговых правил. В его организме обнаружили запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS).

Согласно официальным данным, в анализах 19-летнего уроженца Николаева были найдены остатки остарина (енобосарм) и его метаболитов, а также следы лигандрола (LGD-4033) и RAD140. Эти препараты относятся к веществам, способным стимулировать рост мышечной массы и повышать выносливость, что дает спортсмену нечестное преимущество в поединках.

Нарушение квалифицировано по статьям 2.1, 2.2 и 2.5 Антидопингового регламента. Речь идет о наличии запрещенного вещества в пробе, использовании допинга и хранении или применении запрещенных средств.

Срок дисквалификации отсчитывается с 30 апреля 2025 года. Таким образом, Зиневич не сможет выходить на ринг под эгидой официальных организаций, а его спортивная карьера оказалась под серьезной угрозой.

В марте Зиневич, которого тренирует Виталий Бакалец, завоевал "золото" чемпионата Украины в весовой категории до 75 кг. В напряженном финальном поединке он одолел соперника из Харьковщины – Вячеслава Бригаденко.

Осенью прошлого года Максим выиграл Кубок Украины по боксу.

