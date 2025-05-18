Украинский экс-чемпион мира по боксу со скандалом выиграл бой в США, упав в 'нокдаун' за 10 секунд до конца последнего раунда. Видео

Временный чемпион WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (26-2, 24 КО) одержал победу единогласным решением судей над американцем Майклом Фоксом (24-5, 5 КО). Бой стал главным событием вечера на арене Commerce Casino в городе Коммерс (США).

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Фокс, известный как неудобный левша и любитель затягивать темп, на этот раз был вынужден вступать в открытые размены.

Богачук постоянно прессинговал, а в третьем раунде загнал соперника в угол и навязал силовую борьбу. Однако не всё шло по сценарию фаворита — Фокс успешно отвечал в середине боя и навязал темп, за счёт которого сумел забрать как минимум несколько раундов.

В заключительной трехминутке Богачук на последних секундах пропустил удар и оказался на канвасе, но главный судья Томас Тэйлор посчитал, что украинец поскользнулся и не стал отсчитывать нокдаун.

Это спровоцировало настоящий скандал в соцсетях. Многие болельщики посчитали, что украинский боец несправедливо заработал победу.

Пришел в комментарии и Фокс, поинтересовавшись у рефери, что это было.

Тем не менее, по итогам десяти раундов судьи отдали победу украинцу: 97–93 дважды и 98–92. Богачук улучшил свой рекорд до 26 побед (24 нокаутом) при двух поражениях.

Напомним, что 11 августа прошлого года Сергей проиграл титул Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) из США. Поединок на ринге Mandalay Bay Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112 и 114-112.

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