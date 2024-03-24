Украинская теннисистка победила 2-ю ракетку мира из Беларуси, бойфренд которой выбросился из окна. Видео

Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA №36) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами с призовым фондом $8 770 480. В третьем круге 27-летняя уроженка Новой Каховки за два часа расправилась с нейтральной теннисисткой с белорусским паспортом Ариной Соболенко (№2 WTA) - 6:4, 1:6, 6:1.

Матч оказался очень непростым для обеих спортсменок. В первом сете теннисистки по два раза обменялись брейками, дойдя до счета 4:4. После этого Калинина смогла еще раз взять подачу соперницы, что стало ключевым моментом. Ведя в счете 5:4 Ангелина с третьего раза выиграла партию.

Украинка взяла паузу на второй сет, вчистую уступив его белоруске. На решающий сет Калинина собралась, и просто разгромила оппонентку. Соболенко за матч сделала 55 невынужденных ошибок (у Ангелины 22).

Комментируя свой успех Калинина, призналась, что не стала ничего себе говорить после проигранного второго сета.

"Я просто пошла поменяла свою футболку и подумала о том, что как много возможностей я упустила. Кроме того, на такой разгромный счет во втором сете повлияла агрессивная манера игры Соболенко. Она заиграла так, словно только начала матч. Но в третьей партии уже я показала агрессию. Это было моей целью", - заявила наша соотечественница во время флеш-интервью.

Таким образом теннисистка из Херсонской области повторила свой лучший результат в Майами, который она показала два года назад. За выход в четвертьфинал Ангелина сразится с Юлией Путинцевой из Казахстанга. Начало 15 марта в 17:00 по киевскому времени.

18 марта бойфренд Соболенко – 42-летний ассистент тренера российского клуба "Салават Юлаев" Константин Кольцов выпрыгнул из окна 23-го этажа 5-звездочного отеля в Майами, куда он приехал поддержать Арину.

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