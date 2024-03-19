Выбросился из окна. Арину Соболенко, которая 'травила' украинских теннисисток, настигла страшная карма в США

В понедельник, 18 марта, в Майами погиб бывший хоккеист сборной Беларуси и бойфренд известной теннисистки Арины Соболенко Константин Кольцов. 42-летний ассистент тренера российского клуба "Салават Юлаев" прилетел во Флориду, чтобы поддержать первую ракетку РБ во время престижного турнира в Майями. Однако затем, по информации американской полиции, выпрыгнул из окна 5-звездочного отеля и разбился насмерть.

После первых сообщений о гибели Кольцова некоторые СМИ Беларуси и РФ поспешили заявить, что у 42-летнего тренера оторвался тромб. Однако вскоре эту версию опровергли представители американской полиции.

"По данным следователей, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция Бэл-Харбора и пожарно-спасательные службы были отправлены на курорт St Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue после сообщения о мужчине, который прыгнул с балкона", – цитирует полицейское управление Майами Mail Sport.

"Отдел по расследованию убийств полиции округа Майами-Дейд отреагировал на произошедшее и взял на себя расследование предполагаемого самоубийства господина Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрительных обстоятельств смерти не обнаружено", – заявили в полиции.

Надо сказать, что Соболенко буквально тянет к хоккеистам. Сначала у нее были отношения с нападающим оршанского "Локомотива", а затем и гродненского "Немана" Матвеем Божко, который также показал всю свою ватную сущность, подписав в 2020-м провластное письмо в поддержку Лукашенко после подтасованных президентских выборов.

А затем Арина не постеснялась разбить семью бывшего хоккеиста Константина Кольцова, который старше ее на 17 лет. У спортсмена трое детей, но Соболенко это не остановило.

Про отношения теннисистки и бывшего спортсмена слухи поползли весной 2020-го, когда супруга Кольцова Юлия заявила о расставании с мужем и в социальных сетях гневно обратилась к "девушкам, виснущим на чужих мужьях", отметив теннисистку.

Константин тогда встал на защиту новой возлюбленной и заявил, что Соболенко к разводу не имеет никакого отношения. Но уже в 2021-м пара перестала скрываться.

Кольцов в свое время успел засветиться в НХЛ за "Питтсбург", а в составе российского "Салавата Юлаева" выиграл Кубок Гагарина в 2011 года. После завершения карьеры беларус решил попробовать себя в роли наставника и в 2022 году вошел в тренерский штаб все того же уфимского "Юлаева", который откровенно поддерживает войну в Украине.

На одном из матчей Кубка Гагарина гендир "Юлаева" Баширов вместе с главой Башкортостана Хабировым и премьер-министром республики Назаровым устроили политическую акцию, подняв плакат с изображением солдата РФ, буквой Z и башкирским национальным героем Салаватом Юлаевым, который к слову, в XVIII веке участвовал в восстании Емельяна Пугачева против Российской империи. Но кто там учит историю...

Нынешний сезон сложился неудачно для "Салавата Юлаева", который вылетел из плей-офф Кубка Гагарина уже в первом раунде. Из-за этого Кольцов освободился уже в начале марта и решил полететь во Флориду к Соболенко и поддержать ее во время подготовки и выступлений на турнире WTA-1000 в Майами.

В прессе сообщалось, что после возвращения из США и окончания сезона Кольцов не будет продлевать контракт с "Юлаевым", а планирует работать в другой организации. Однако в ночь на 19 марта бывший хоккеист выбросился из окна роскошного отеля. А в Беларуси у него осталось трое детей.

Ожидалось, что двукратная чемпионка Australian Open Соболенко после такой личной трагедии снимется с Miami Open, однако Арина неожиданно для всех решила выступить на турнире в США. Она только откажется от интервью и пресс-конференций во время турнира.

Напомним, что все победы Соболенко Лукашенко праздновал словно свои собственные, рассказывая о об этом в местной прессе. Даже рюмочку за ее трофеи поднимал... Глава Беларуси любил встречаться с Ариной и давал советы по игре. Ходили слухи, что она даже получала от него немаленькие премии в валюте. И в ответ теннисистка с удовольствием угождала диктатору.

Так, после скандальных выборов 2020 года, когда Лукашенко, невзирая на мнение народа, снова огласил себя президентом Беларуси, Соболенко встала на сторону покровителя и подписала письмо в его поддержку.

После начала полномасштабной войны в Украине Соболенко на пресс-конференциях регулярно просили открыто осудить и российскую агрессию против Украины, и поведение Лукашенко, который предоставил РФ свою территорию. Но Арина всегда пыталась выкрутиться, мол, никто из спортсменов не поддерживает происходящее, но не в их силах повлиять или остановить это.

А 24 марта 2023 года перед стартом турнира Miami Open Арина коснулась темы отношений с украинскими игроками. По словам второй ракетки мира ей было очень тяжело, так как она никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке.

Настоящее шоу Соболенко устроила в Париже. Обыграв в первом круге украинку Марту Костюк, она разыграла удивление, когда киевлянка не пожала ей руку, и явно была довольна, когда публика освистала Марту. А затем повторила подобный трюк после матча с Элиной Свитолиной.

А затем, видимо, осознавая свои репутационные потери, Арина неожиданно заявила во время общения со СМИ: "Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас. Я уже много раз говорила, что не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в конфликт".

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