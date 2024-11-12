Украинская красавица-полицейская стала призеркой ЧУ по бодибилдингу. Как выглядит девушка. Фото
Киевская патрульная Элизабет Мазур завоевала бронзовую медаль на Открытом чемпионате Украины по бодибилдингу WABBA 2024, который прошел во Львове. Полицейская стала третьей в категории Miss shape.
Как сообщает пресс-служба киевской полиции, для Элизабет это был дебют в профессиональных соревнованиях, ведь заниматься этим видом спорта она начала летом этого года.
OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями нашей красавицы на соревновании и вне его.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее сумская патрульная Марина Горьковская выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу Mr. & MS. UKRAINE 2021, который прошел в Киеве. Девушка стала лучшей в номинации фитнес-бикини до 170 см.
3 ноября киевская красавица стала победительницей IFBB Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в испанской Санта-Сусанне. Наша соотечественница заняла первое место в категории бодифитнес среди спортсменок выше 168 см.
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