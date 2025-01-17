'Абсолютная королева' из Украины готовилась к 'золоту' Олимпиады под Москвой: что произошло с известной гимнасткой, уехавшей за счастьем в США

В начале 90-х годов прошлого века украинская гимнастка Татьяна Лысенко считалась "бесспорной королевой бревна", на котором стала олимпийской чемпионкой 1992 года в Барселоне. Также в Испании она добыла "золото" в составе объединенной команды СНД и "бронзу" в опорном прыжке. У спортсменки из Херсона было все, чтобы бороться с Татьяной Гуцу и за победу в многоборье, но помешали ошибки. Лысенко же построила успешную карьеру в США.

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OBOZ.UA вспомнил интереснейшие факты из жизни гимнастки, которая отличалась чрезвычайным уровнем сложности своих программ, покоряла зрителей по всему миру и вошла в Зал славы. Но в сложные 90-е Татьяна не смогла найти себя в Украине и отправилась искать счастья в Америке, где получила юридическое образование.

Лысенко родилась в Херсоне. И как позже вспоминала Татьяна, ей было около четырех или пяти лет, девочка была очень маленькой и очень активной, когда ее увидела женщина, которая тренировала юных гимнасток в Херсоне, и сказала маме: Ваша дочь идеально подойдет для гимнастики. Почему бы вам не привести ее ко мне в класс?"

"Я занималась в клубе "Динамо", где гимнастки начинали с четырех лет и проходили подготовку и отбор в процессе взросления. Мы собирались дважды в неделю на один-два часа. Приблизительно в шесть лет я вошла в группу имеющих потенциал гимнасток – насколько возможно определить потенциал в таком возрасте. Количество тренировок увеличилось примерно до трех раз в неделю – все еще не интенсивны, но немного более сосредоточены", – рассказывала Лысенко Flogymnastics.

Но ключевым в карьере Татьяны стал переход к Олегу Остапенко, который на много лет стал ее тренером и помог превратиться в одну из звезд своего поколения, а некоторые до сих пор называют украинскую мастерицу "безоговорочной королевой бревна".

"Я начала тренироваться с Олегом в 9-10 лет. Мне невероятно посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время. К херсонскому "Динамо" Олег тренировал в другой части СССР. Когда я спросил его много лет спустя, как это было начать тренировать меня и еще четырех девушек, он сказал: "Я смотрел на вас всех и думал: "Боже, здесь ничего не получится". Он уже тренировал спортсменов национального уровня и ему пришлось начинать все сначала с нами. Мне очень повезло", – считает Татьяна.

Однажды, когда девушки уже учились более сложным навыкам на брусьях, тренер зашел и попросил все прекратить: "Он увидел, что мы научились техникам, разработанным для того, чтобы получить определенный навык, а не для того, чтобы построить правильный прогресс в будущем. Мы все Останавливались и переделывали, проходя все основы. Было прекрасно знать, что меня не торопят. И оглядываясь назад, я думаю, что это было самое лучшее, что могло со мной случиться. Я построила крепкий фундамент".

Остапенко был требовательным тренером и имел очень высокие стандарты, критики было много, но всегда конструктивной. Татьяна вспоминала, что, несмотря на все это, он был очень положительным и относился к юной девушке, как зрелой личности, поэтому никогда не контролировал, что гимнастка ела на ужин или когда ложилась спать. И для Лысенко это было очень важно.

Через некоторое время Татьяна с одноклубниками начала посещать тренировочное собрание в московском центре "Динамо", а также принимать участие в национальных соревнованиях общества. И по результатам этих стартов девушку с подругами пригласили посетить юниорское национальное собрание СССР в учебном центре, расположенном примерно в часе езды от Москвы.

Из Херсона в столицу СССР девушки 22 часа ехали поездом: "Садясь днем, мы с товарищами по команде говорили, шутили, разгадывали слова. Это была возможность отдохнуть и побыть детьми. Я очень тепло вспоминаю те времена".

Иногда Лысенко приходилось задержаться на базе в России на три месяца подряд, но она никогда официально туда не переезжала: "Мой маленький зал в Херсоне так и остался моим родным залом, и я возвращался домой каждый раз, когда был перерыв в расписании тренировок".

Больше всего из тренировок на подмосковной базе Татьяне запомнились изнуряющие зимние сборы, когда на улице было невероятно холодно, на земле толстым слоем лежал снег, но девушки вставали в 7 утра на утреннюю зарядку и должны были совершить пробежку по периметру тренировочного центра и добраться до спортзала.

"Я не могу сказать вам, сколько слез я пролила во время этих пробежек. Из-за холодного воздуха было почти невозможно дышать, а снег усложнял передвижение. Мы приходили в спортзал, быстро переодевались, начинали часовую тренировку, а потом завтракали", – вспоминала гимнастка, но такие трудности не смогли сломить ее или заставить усомниться в собственных силах.

И здесь нужно отдать должное родителям Татьяны, которые обожали дочь и поддерживали в любой ситуации. Дома они создавали для нее комфортную и заботливую среду, что позволяло девушке восстанавливаться и ментально, и физически после изнурительных тренировок вдали от дома.

"Они дали мне ощущение собственного достоинства, которое не зависело от моего успеха как гимнастки, что оказало огромное влияние на то, как я смогла справиться со всеми взлетами и падениями во ржи спортсмена", – признавалась Лысенко.

Татьяна дебютировала на соревнованиях среди взрослых в 1990 году, ее первым крупным турниром стали игры доброй воли 1990 года в Сиэтле. Украинка выиграла общий зачет в составе команды, но в индивидуальных соревнованиях ее не заявили. А вот в финале Кубка мира того же года Лысенко взяла "золото" в многоборье, опередив более опытную трехкратную олимпийскую чемпионку Светлану Богинскую, чем подтвердила свое право на пребывание в сборной.

Хотя в конце 80-х и начале 90-х конкуренция в сборной СССР была просто безумна и, по словам Татьяны, доказывать свое преимущество приходилось постоянно: "Между 1990 и 1992 годами каждый ваш шаг был критическим, и вы никогда не могли почивать на лаврах. И не только ваше выступление на соревнованиях имело значение, но и каждое пробное соревнование, каждая тренировка была критическим".

"Например, однажды во время тренировки, когда я готовился выполнять упражнения на колоде, главный тренер сборной Александров подошел и сказал: "Хорошо, если ты вставишь это, ты проходишь". Это была шутка, но давление началось сразу. Мне никто не говорил, что в этот день меня будет оценивать главный тренер.

Чемпионат мира 1991 стал для украинки травматическим опытом, хотя начиналось все многообещающее – она хорошо выступила в командных соревнованиях и прошла в финал многоборья. Но на втором этапе на бревне Татьяна допустил совершенно неожиданную ошибку, промахнувшись ногой во время соскока. Для нее это был шок, от которого она не смогла до конца отойти, немного потеряла уверенность и на полноценный опорный скачок уже не хватило энергии.

Но хуже всего, по мнению Лысенко, еще было впереди: "Я квалифицировался в финал на бруса. И, оглядываясь назад, я бы хотела, чтобы этого не было". Во время выполнения упражнения гимнастка сильно повредила руку и не смогла ее окончить.

"Я показала Олегу свою руку, которая сдулась как подушка. Меня доставили в местное отделение неотложной помощи, рентгеновские снимки показали спиральные переломы четырех моих пястных костей. Врач наложил мне на руку гипс и сказал, что через несколько дней его нужно будет заменить. , когда отек спадет. Мне было страшно больно, и врач команды сделал инъекции новокаина, но в Индианаполису мне не предоставили никакой дальнейшей помощи", – призналась будущая чемпионка.

Татьяна не смогла сразу вернуться домой, ведь сборная Союза была приглашена на другие соревнования, а все билеты и гостиницы были оплачены. А когда вернулась домой, то оказалось, что кости начали сращиваться, но немного неправильно - "некоторые части слегка перекрутились". По словам врача, согласно оригинальным рентгеновским снимкам кости девушки должны были быть перенастроены, чтобы они зажили и правильно срослись, ведь ей было 16.

"Для этого понадобилась бы операция, чтобы вставить винты, и последующая операция, чтобы их удалить. Он пояснил, что на тот момент было слишком поздно, потому что кости уже начали сращиваться, и я должна была надеяться, что в будущем не буду проблем с работой". руки", – объясняла Лысенко.

По иронии судьбы, если бы все было сделано правильно, украинка не успела бы вовремя восстановиться и начать подготовку к Олимпийским играм-1992. А так Татьяна носила гипс всего полтора месяца, после чего вернулась к тренировкам. И к счастью, в будущем у нее не возникало проблем с рукой.

Интересно, что в сборной СССР кое-кто думал, что для Лысенко все закончилось, как минимум за билет в Барселону-1992 она вряд ли сможет сразиться. За спиной Татьяны стояла ее семья и тренер, веривший в свою воспитанницу. Он собирался использовать время для восстановления, чтобы вернуться к основаниям и отшлифовать то, что можно делать.

После снятия гипса я сразу могла выполнять огромный объем работы, даже не используя одну руку. Также я сосредоточилась на балете, изучила новую хореографию на полу и отшлифовал свои элементы полета на бревне. Это дало мне отдых от всего давления и шанс начать все сначала. Я никогда не теряла своего уровня физической формы, и я вышла после этого бодрой, стремясь доказать, что я вернулась", – вспоминала Татьяна.

У украинки появилась новая связка на бревне, которая включала стойку на одной руке, ведь она могла начать "рутину" с чего-нибудь красивого. И благодаря своему высокому уровню и настойчивости Лысенко доказала свое право выступить на Олимпиаде-1992, ставшей ее звездным временем.

В Барселоне украинка стала олимпийской чемпионкой вместе с командой, боролась за награды в абсолютном зачете, но снова совершила очень досадную ошибку и закончила соревнование седьмой. Но компенсировала все на отдельных снарядах – Татьяна стала третьей в опорном прыжке и выиграла "золото" на своем коронном бревне, где выполнение очень сложной программы было почти безупречным, и судьи поставили отметку 9,975.

"Разочарований не было, ведь я выиграла с командой золотую медаль на Олимпиаде. Как что-то может разочаровывать после этого? Во время финала в многоборье я выполнил свои упражнения, за исключением выхода за пределы поля у свободных. Но, конечно, я знала, что под время любого события что-то может пойти не так. перекладине в финале соревнований – это было потрясающе", – считает Татьяна.

В отличие от многих других советских гимнасток, сразу после развала СССР Лысенко не эмигрировала, а продолжила выступать за Украину. медаль могла бы быть золотой, если бы она... снова не вышла за ковер в свободных упражнениях. Интересно, что на тех соревнованиях Татьяна была единственной из гимнасток бывшего СССР на пьедестале.

По словам Лысенко, период между 1992-м и 1993 годами был временем перемен. Еще некоторое время она продолжала ездить на базу в России.

"Меня, как ветерана, с распростертыми объятиями встретили в составе сборной Украины. Никакого отбора не было – я просто должна была достойно показать команду и достойно представить ее. И мне посчастливилось сделать это на чемпионате мира 1993 года. Это был отличный опыт. После огромного давления. Олимпиады-1992 подготовка к миру была очень веселой. в форме и не терять своих навыков", – рассказывала Татьяна.

Но, несмотря на медальные выступления, постепенно чемпионка пришла к пониманию, что, по-видимому, не дотянется до Олимпиады-1996. Ведь в сборной большое внимание уделяли развитию молодежи, а Лысенко и ее поколения должны были передавать опыт, планировать будущее и наслаждаться всем, что могла предложить жизнь.

Последним стартом Татьяны был чемпионат мира в Брисбене в 1994 году. .А музыку написал французский композитор Жан Мишель Жарр.

"Впервые моя хореография на ковре была полностью моей собственной инициативой, и это было потрясающе. С точки зрения оценки, которую я получила, или того, насколько хорошо выполнила акробатику, это не имело значения – я имел возможность выразить себя и сделать что-то другое. После Брисбена я решил, что нет необходимости продолжать движение Олимпиады-1996, и я должна сосредоточиться на следующей главе своей жизни", – рассказала о решении уйти из спорта Лысенко.

А спустя несколько лет, воспользовавшись своей популярностью в США, она решила искать счастье за океаном. Сначала в Штатах она выступала в профессиональных турах, работала мотивационным оратором, тренером в летнем лагере и инструктором по акробатике и балету. Но этого Татьяне было мало.

В 2002 году Лысенко поступила на юридический факультет Университета Сан-Франциско, который окончила в 2005 году. Отработав 10 лет адвокатом, Татьяна избрала другой путь и основала рекрутинговую фирму, которая помогает компаниям находить лучших специалистов в своих отраслях.

Также бывшая гимнастка является представителем по связям с общественностью и связям с инвесторами в Silicon Valley Open Doors "SVOD" – главной технологической инвестиционной конференции в Кремниевой долине.

В настоящее время Лысенко живет в районе залива Сан-Франциско с мужем, работающим в индустрии технологий, и их дочерью Софией. В свободное время она увлекается верховой ездой и йогой.

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