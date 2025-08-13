Украинец избил чемпиона России по самбо в финале Всемирных игр, вложив всю ненависть в удары. Видео

На Всемирных играх-2025 в китайском Ченду украинец Владислав Руднев завоевал "золото" в боевом самбо, разгромив в финале чемпиона России Ованеса Абгаряна, выступавшего в нейтральном статусе. Этот поединок стал одним из самых эмоциональных за весь турнир.

В решающем бою весовой категории до 79 кг старт прошёл в равной борьбе — оба соперника осторожничали и не могли открыть счёт. Однако затем Руднєв резко прибавил, навязал агрессивный темп и провёл серию мощных атак, лишив россиянина шансов на ответ.

Итог — уверенная победа украинца со счётом 3:0 и громкий триумф в принципиальном противостоянии.

Видео, как 29-летний уроженец Харькова в ярости наносит удары по голове своего российского соперника, стало вирусным в сети.

Этот успех стал частью полного доминирования украинской команды в боевом самбо в шестой день Всемирных игр — все три финала против "нейтральных" оппонентов завершились победами представителей Украины и принесли им "золото".

