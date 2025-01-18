Украина установила историческое достижение на Australian Open

Украина установила новый рекорд по количеству пар, представляющих страну в третьем круге Australian Open в женском парном разряде. В 1/8 финала сразу сыграют как минимум три украинские пары, хотя ранее на этом этапе турнира выступали не больше двух.

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В третье коло пробились: Людмила Киченок и Чжань Хаоцзин (Китайский Тайбей), в втором раунде выигравшие у Гарриет Дарт и Диан Парри с результатом 6:0, 6:3, а также Марта Костюк в паре с румынкой Эленой Габриелой Русе, добывшие победу над Элизой Мертенс и Эллен Перес (6:4, 6:4).

Кроме того в следующий раунд вышла Надежда Киченок, которая вместе с канадкой Лейлой Фернандес победила Жаклин Кристиан и Камиллу Розателло (4:6, 6:2, 6:3).

Есть шанс, что в третьем круге появится ещё одна украинская пара — Ангелина Калинина, которая играет в паре с итальянкой Лючией Брондзетти. Их соперницами будут Беатрис Хаддад Мая и Лаура Зигемунд, а матч состоится в ночь на 19 января.

Как сообщал OBOZ.UA, Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№27 WTA) добыла тяжелую победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок с итальянкой Ясмине Паолини (№4 WTA) завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:0.

После успеха в тяжелом матче наша теннисистка подошла к телевизионной камере и оставила послание всему миру, написав на стекле: "Love Ukraine" (Люблю Украину). Этот жест вызвал бурные аплодисменты зрителей на Margaret Court Arena.

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