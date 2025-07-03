Украина определилась с ответом на позорное решение УЕФА по чемпионату Европы по футзалу

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что правительственный запрет на участие Украины в турнирах с командами Беларуси и России может быть отменен. Это может открыть путь для сборной к участию в финальной части Евро-2026 по футзалу, несмотря на присутствие Беларуси среди участников.

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Сборная Украины по футзалу вышла в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в 2026 году. Однако участие команды оказалось под угрозой из-за решения Европейского футбольного союза (УЕФА) допустить к турниру сборную Беларуси, выступающую под национальной символикой. Действующий указ Минмолодежи и спорта запрещает украинским командам играть против представителей России и Беларуси.

В ответ на критику со стороны Литвы и Латвии, где действует законодательный запрет на въезд граждан Беларуси и России, УЕФА добавил в число стран-организаторов Словению. Это позволило избежать пересечения сборных Украины и Беларуси на ранних стадиях турнира, однако проблема осталась: сам факт присутствия Беларуси на Евро делает участие Украины невозможным в рамках действующего запрета.

Тем не менее, министр Матвей Бидный допустил возможность отмены или пересмотра этого указа. По его словам, решение будет приниматься взвешенно: "Указ — это не догма, его можно отменить. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос. Но к этому нужно очень хорошо подготовиться", — сказал Бидный в комментарииTribuna.com.

Таким образом, Украина пока не отказывается от участия в Евро-2026 по футзалу, но окончательное решение будет зависеть от политических и организационных обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА внес изменения в формат проведения чемпионата Европы по футзалу 2026 года. В частности, из-за то, что на континентальное первенство пробилась команда Беларуси, было принято позорное решение расширить количество стран-хозяев будущего турнира.

Отметим, что во время квалификации Евро перед одним из матчей сборной Украины запретили проводить минуту молчания в память о погибших от российского удара по Сумам.

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