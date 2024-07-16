УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

Официальный сайт Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную по итогам чемпионата Европы-2024, который состоялся в Германии. В список 11-лучших игроков турнира вошли шесть испанцев, два представителя Франции, а также по одному Англии, Германи и Швейцарии.

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УЕФА имел технических наблюдателей на каждом матче в Германии: Фабио Капелло, Иоан Лупеску, Майкл О'Нил, Дэвид Мойес, Алеша Асанович, Рафаэль Бенитес, Аврам Грант, Паки Боннер, Франк де Бур, Уле Гуннар Сульшер, Айтор Каранка, Жан-Франсуа Домерг. Они анализировали происходящее с тренерской точки зрения и выбрали лучшего игрока матча в каждой игре.

"Команда турнира имеет узнаваемый состав, отражающий основные тактические тенденции турнира, с выдающимся игроком, выбранным на каждую позицию. При принятии решения технические наблюдатели учитывают индивидуальные результаты игрока и его влияние на команду", - говорится в пресс-релизе.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЕВРО-2024

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все – Испания);

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба – Испания).

Как сообщал OBOZ.UA, в прошедшие выходные сборная Испания победила в финале Англию и стала чемпионом Европы.

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