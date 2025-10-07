Нынешняя осень – тревожная для украинского футбола. С 5 сентября по 18 ноября сборной Украины надо провести шесть отборочных матчей ЧМ-2026 в европейской группе D. В ней нашими соперниками являются сборные Франции, Исландии и Азербайджана.

Победители отборочных групп, а их в европейской зоне 12, получают прямые путевки в финальный турнир Мундиаля с участием 48 сборных. Еще 4 представителя Европы определятся в турнире плей-офф, в котором к 12 командам, занявшим в отборочных группах вторые места, присоединятся 4 сборные, которые определит Лига наций УЕФА. Второй отборочный турнир пройдет с 26 по 31 марта 2026 года.

Украинские поклонники футбола надеются увидеть свою сборную среди 16 европейских команд-участниц 23-го чемпионата мира. Путь туда нелегкий, но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Первую отборочную игру команда Сергея Реброва провела 5 сентября на "своем" поле во Вроцлаве со сборной Франции, фаворитом нашей группы. Сборная Франции – участник 16 чемпионатов мира. На двух из них, в 1998-м и 2018-м, она выигрывала золотые медали. На ЧМ 2022, который проходил в Катаре, французы стали обладателями серебряных медалей. Капитан вице-чемпионов Килиан Мбаппе забил 8 мячей и стал обладателем "Золотой бутсы". Мбаппе готовится также и к ЧМ 2026.

Франция – страна футбольная. В ее составе в разные годы выступали звезды мирового футбола. Пять из них, играя в ведущих европейских клубах ("Реале", "Ювентусе", "Олимпике") Мишель Платини, Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан, Карим Бензема, Раймон Копа становились обладателями "Золотого мяча". И сейчас в составе сборной Франции играют много хороших мастеров.

В разные годы сборную наших соперников возглавляли известные тренеры. Сейчас на тренерском мостике сборной Франции 56-летний Дидье Дешам. Он возглавлял команду с 2012 года, выигрывал ЧМ 2018 и Лигу наций в сезоне-2020/2021.

5 сентября сборные Украины и Франции встретились в 13-й раз. Всего один раз до этого нам удалось победить именитого соперника. Шесть раз успех был на стороне французов, пять игр завершились в ничью.

Стартовый отборочный матч ЧМ 2006 во Вроцлаве наша сборная проиграла французам – 0:2. Гости открыли счет в первом тайме, а во втором нападающий "Реала" Килиан Мбаппе во второй раз испортил настроение Анатолию Трубину Седьмая победа сборной Франции в матчах со сборной Украины – и такая важная для вице-чемпиона мира.

Через несколько дней, 9 сентября, сборная Сергея Реброва провела свой второй матч в Баку со сборной Азербайджана. До этого соперники провели между собой два товарищеских матча в 2006 году. Первый, в феврале, завершился нулевой ничьей, во втором, в августе, наша команда отпраздновала уверенную победу – 6:0.

В стартовом матче нашей отборочной группе команда Азербайджана в гостях уступила Исландии – 0:5. Игра в Баку завершилась результативной ничьей – 1:1. Счет открыл Георгий Судаков, во втором тайме хозяева с пенальти его сравняли.

10 октября нашим третьим соперником будет сборная Исландии – участник ЧМ-2018. Преодолеть групповой этап этой сборной тогда не удалось. До отчетного матча сборная Украины встречалась с островитянами пять раз – две победы нашей сборной, две ничьи и одна победа исландцев. Шестая встреча соперников состоится в Рейкьявике. А 13 октября во Вроцлаве сборная Украины будет принимать команду Азербайджана.

Ноябрь – также месяц нашей футбольной тревоги. На 13 ноября запланирован гостевой отборочный матч со сборной Франции, а 16 ноября состоится заключительная игра в группе со сборной Исландии.

48 участников финального турнира ЧМ 2026 проведут матчи на 16 стадионах Мексики, Канады и США. Матч-открытие пройдет 11 июня в Мехико, финальная игра – 18 июля в Нью-Йорке.

В финальном турнире места себе уже обеспечили сборные Марокко, Туниса, Японии, Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Аргентины, Бразилии, Уругвая, Эквадора, Колумбии, Парагвая, Новой Зеландии. А еще организаторы ЧМ-2026 – США, Мексика и Канада. То есть уже 18 стран. Как видим, осталось 30 вакантных мест, и очень хочется верить, что одно из них займет сборная Украины.