Тренер 'Реала' принял новое решение по вратарю сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией". Тренерский штаб испанского клуба не рассматривает возможность выхода на игру бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом информирует портал Defensa Central. Куртуа должен сыграть впервые за девять месяцев в ближайшем матче чемпионата Испании с "Кадисом". Бельгиец восстановился после двух тяжелых травм и уже несколько недель тренируется вместе с командой, ожидая возвращения на поле.

При этом Лунину штаб наставника "Реала" Карло Анчелотти предоставит отдых перед поединком против "Баварии", который состоится 8 мая в столице Испании. Украинец вернется в стартовый состав после того, как отыграл 90 минут в Мюнхене, где пропустил два мяча (2:2).

При этом ранее стало известно, что Анчелотти разработал план возвращения Куртуа в основной состав "Реала", который предусматривает выход бельгийца в матче с немецкой командой, а также в потенциальном финале Лиги чемпионов. Кроме того, тренеры мадридцев раскритиковали Лунина за один из голов, пропущенных от "Баварии".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" договорилось с Андреем Луниным о подписании нового контракта до 2028 года.

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