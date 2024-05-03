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Тренер "Реала" принял новое решение по вратарю сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Тренер 'Реала' принял новое решение по вратарю сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией". Тренерский штаб испанского клуба не рассматривает возможность выхода на игру бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом информирует портал Defensa Central. Куртуа должен сыграть впервые за девять месяцев в ближайшем матче чемпионата Испании с "Кадисом". Бельгиец восстановился после двух тяжелых травм и уже несколько недель тренируется вместе с командой, ожидая возвращения на поле.

Тренер "Реала" принял новое решение по вратарю сборной Украины
Тренер "Реала" принял новое решение по вратарю сборной Украины

При этом Лунину штаб наставника "Реала" Карло Анчелотти предоставит отдых перед поединком против "Баварии", который состоится 8 мая в столице Испании. Украинец вернется в стартовый состав после того, как отыграл 90 минут в Мюнхене, где пропустил два мяча (2:2).

Тренер "Реала" принял новое решение по вратарю сборной Украины

При этом ранее стало известно, что Анчелотти разработал план возвращения Куртуа в основной состав "Реала", который предусматривает выход бельгийца в матче с немецкой командой, а также в потенциальном финале Лиги чемпионов. Кроме того, тренеры мадридцев раскритиковали Лунина за один из голов, пропущенных от "Баварии".

Тренер "Реала" принял новое решение по вратарю сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" договорилось с Андреем Луниным о подписании нового контракта до 2028 года.

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