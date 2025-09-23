'Такая замена Симоньян подросла'. Чемпионка ОИ из РФ рассказала россиянам, как им хорошо живется, и получила ответку

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете из России Вероника Степанова вновь попыталась привлечь внимание к теме допуска россиян на международные турниры. В своём Telegram-канале она обратилась к Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая 24 сентября должна рассмотреть вопрос об отстранении российских спортсменов.

В своей публикации Степанова заявила, что именно Россия является крупнейшим рынком лыжных гонок: в стране, по её словам, "больше миллиона активных лыжников", доходы населения якобы растут, а телетрансляции в России собирают аудиторию втрое большую, чем в Норвегии. Она закончила обращение в хамоватой манере: "Когда будете голосовать, думайте не задницей – головой. Хотите стать богатыми – станьте жадными, а не боязливыми!".

Эти слова вызвали бурю критики даже среди россиян. В комментариях её назвали "по тупости и кринжу лучше не сыскать", посоветовали идти в Госдуму и иронизировали над "ростом доходов". Один пользователь написал: "Если она судит по себе и своему хахалю, то доходы растут, тут не поспоришь". Другой добавил: "Пенсионный фонд Норвегии — 3 триллиона долларов, помогите патриотам найти, сколько стоит русский".

Многие упрекнули Степанову в вранье и пропаганде, сравнив её с Маргаритой Симоньян. "Такая замена Симоньян подросла! Хоть завтра в прямой эфир", — язвительно написал комментатор. Другие шутили про "интервидение на 4 миллиарда зрителей", высмеивали липовую статистику и отмечали, что доходы в России падают уже больше десяти лет.

Ранее стало известно, что 24-летняя Степанова родила ребенка от 54-летнего заместителя Симоньян в Russia Today.

