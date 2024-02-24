Сын Шевченко забил гол-шедевр в Англии. Видео

Сын президент Украинской футбольной ассоциации (УАФ) Андрея Шевченко отметился потрясающим ударом в Англии. Кристиан Шевченко забил гол-шедевр за молодежную команду "Уотфорда" в матче против сверстников из "Миллуолла"

17-летний нападающий получил пас в центр с правого фланга, резко сместился ближе к воротам, обыграл двоих защитников и мощнейшим ударом в угол не оставил шансов для голкипера.

Это взятие ворот вошло в список претендентов на звание лучшего забитого мяча команды за январь. Голосование проходит в аккаунте "Уотфорда" в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Кристиан Шевченко начинал свою карьеру в академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Уотфорда", с которым подписал двухлетний контракт. Играет за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

На портале Тransfermarkt указано, что Шевченко-младший может играть за сборные Украины, США, Польши и Англии. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

В интервью Роману Бебеху Андрей Шевченко утверждал, что его сын будет выступать в футболке Украины, если позволит уровень.

Как сообщал OBOZ.UA, Кристиан успешно провел свой первый поединок за английский клуб "Уотфорд". 17-летний футболист дебютировал в составе юношеской команды U-21.

Кристиан вышел на замену в кубковой игре против "Тринг Атлетика" на 75-й минуте, а на 91-й заработал пенальти.

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