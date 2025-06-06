Сводил счеты с россиянином, пережил 'ограбление' в США и запугивал соперников: как Ломаченко шел к мечте, но не сделал последний шаг

Василий Ломаченко ушел с ринга в 37 лет так и не реализовав свою мечту – стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Противостояние с россиянином Селимовым, два олимпийских "золота", второй самый быстрый обладатель полноценного пояса в профессионалах, борьба с близорукостью судей в США и неиспользованные возможности в схватках за абсолют – путь украинца на вершину мирового бокса был стремительным и ярким, но оставил осадок

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OBOZ.UA собрал события и факты, благодаря которым нам запомнился Ломаченко как спортсмен. Ведь до скандалов с российским спецназом и московскими попами он прославлял Украину, заставляя слушать "Ще не вмерла..." по всему миру. К сожалению, поведение и слова боксера после оккупации РФ Крыма и Донбасса, а потом еще и молчание о войне после полномасштабного вторжения для многих украинцев перечеркнули все положительные впечатления от его достижений. Но, безусловно, уроженец Белгород-Днестровского был уникальным бойцом своего поколения.

ПОДНОЖКА ОТ РОССИЯНИНА. О Ломаченко, как о будущем украинского бокса, заговорили во время чемпионата мира 2007 года в Чикаго, когда 19-летний боец из Белгород-Днестровского смел всех со своего пути, а четвертьфинал вообще закончил досрочно, что довольно необычно для легких категорий, как, например, до 57 кг, где выступал Василий.

И только в финале украинец почувствовал настоящую оппозицию в лице россиянина Альберта Селимова. Многие специалисты считали, что бой был фактически равный - соперники забрали по два раунда, но судьи отдали предпочтение Селимову, который не дрался в полуфинале из-за травмы соперника и выглядел немного свежее. Сразу после объявления победителя Василий не сумел сдержать слез. Но это поражение стало первым и последним для Ломаченко до перехода в профессионалы.

Однако было видно, что украинца задел проигрыш и разборки с Селимовым прошли красной полосой через карьеру украинца в любителях. Но уже через год он сравнял счет с россиянином на Олимпиаде-2008, уничтожив его в 1/16 финала со счетом 14:7 и успевая дерзко дразнить оппонента.

А точку в этом противостоянии наконец-то поставили в 2013 году в рамках полупрофессиональной лиги WSB, когда Ломаченко боксировал за "Украинских атаманов", с которыми, кстати, добрался до финала, а Селимов сражался за "Огни Баку". "Не могу дождаться выхода в ринг, чтобы навсегда развеять сомнения, кто из нас лучший боксер", – заявлял тогда Василий, а затем во второй раз одолел Альберта.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДУБЛЬ. Олимпийское "золото" Пекина-2008 стало логическим продолжением доминирования Ломаченко в своей категории. Быстрый, мощный бокс по четкому плану. Никто даже не сомневался, что именно аккерманец заслуживает Кубок Вэла Баркера, которым награждается лучший на самый техничный боксер Олимпиады независимо от весовой категории.

Ломаченко мог уже тогда переходить в профессионалы, однако остался в любителях еще на один цикл и через четыре года одержал победу и на вторых Играх - в Лондоне, что до него в истории независимой Украины удавалось лишь пловчихе Яне Клочковой. Правда, на пути к этому "золоту" был у Василия крайне неприятный момент, когда "зарвавшегося" украинца пытались притормозить.

На чемпионате мира-2011 в Баку Василий сенсационно проиграл в 1/8 финала бразильцу Робсону Консейсао – 19:20, после чего прогремел громкий скандал, так как судейство вызвало массу споров и вопросов. Ведь украинец доминировал в ринге, а в финальном раунде несколько раз отправлял Робсона в нокдаун, хотя зафиксирован был только один. После расследования организаторы признали судейские ошибки, а победу отдали Ломаченко, после чего он уверенно выиграл чемпионат в весе до 60 кг.

ТЯЖЕЛЫЙ УРОК В ПРОФИ Конечно, двукратного олимпийского чемпиона и одного из самых техничных боксеров современности хотела получить, пожалуй, каждая промоутерская компания мира, однако у Василия было сложное условие – возможность драться за чемпионский титул уже в первом поединке в профи и установить рекорд. Этого не мог организовать никто, даже опытный Боб Арум, но он американец пообещал бой за пояс во втором, и Ломаченко согласился.

1 марта 2014 года уже во втором поединке на профи-ринге Василия вывели на чемпионскую схватку против стреляного мексиканца, трехкратного чемпиона мира Орландо Салидо. На кону стоял пояс по версии WBO, которым на момент подписания контракта владел 33-летний Салидо, однако на взвешивании он не уложился в лимит полулегкого веса (57,2 кг) и вынужден был оставить титул вакантным.

В случае победы боец из Белгород-Днестровского мог стать первым чемпионом мира уже во втором бою. Ломаченко добавлял с каждым раундом, а мексиканец, чувствуя, что теряет контроль над боем, в середине противостояния начал действовать более агрессивно, давить на соперника за счет антропометрических данных и грязных приемов. При анализе поединка было определено, что Орландо нанес 39 ударов ниже пояса, однако рефери не обращал на это внимания.

В заключительных раундах боец из Аккермана вернул себе преимущество, а в концовке боя вообще пошел на штурм. Ударом слева он сумел несколько раскоординировать Салидо, который даже немного повалился вперед, но сумел восстановиться в клинче. В результате Орландо достоял до гонга. И раздельным решением судей победа неожиданно досталась мексиканцу – 116:112, 115:113 и 113:115.

И хотя ряд авторитетных специалистов и изданий считали, что новичка профибокса если не ограбили, то точно недооценили Ломаченко, украинец провалил свой поход за самым быстрым чемпионством в истории. Хотя уже в следующем бою решением судей победил американца Гари Расселла-младшего, на счету которого было 24 победы без единого поражения, и стал таки обладателем пояса WBO в полулегком весе.

СВЕРХЧЕЛОВЕК. Физическая и ментальная готовность Василия Ломаченко вызвала зависть у его соперников. Не зря украинца прозвали Хайтек. Но тренировку, которую придумал для боксера его отец Анатолий Николаевич, осилит не каждый. Так, Василий мог задерживать дыхание на 4 минуты и 30 секунд. И эту методику Ломаченко-старший ввел и в сборной Украины.

Вместо пола Лома отжимался на кольцах и свободно залезал на два каната без ног. Вместо бассейна бывший чемпион мира переплывал Днестровский лиман, шириной в четыре километра. Да и волны усложняют задачу. Также Василий много готовится на пляже в Белгород-Днестровском, где бегал по песку – иногда с парашютом или собакой.

Для развития координации Лома научился жонглировать 4 мячами. Тренировал реакцию в настольном теннисе, а также рубился с Усиком в волейбол. Много времени Василий уделял тренировкам ума и различным головоломкам, заставляя соперников бояться его IQ.

По иронии судьбы, несмотря на весь свой талант, а также технический и физический потенциал, Ломаченко так и не смог достичь своей самой большой мечты – стать абсолютным чемпионом мира, то есть завоевать все четыре пояса одновременно. Он становился чемпионом в трех разных категориях и владел тремя поясами, однако провалил обе попытки стать бесспорным №1 в своем весе.

Первой возможностью наконец достичь своей цели Ломаченко не смог воспользоваться в октябре 2020 года в поединке против на 10 лет младшего Теофимо Лопеса, который владел поясом по версии IBF в легком весе. Американец не продемонстрировал в ринге ничего особенного, но в первых шести раундах пытался действовать активнее Василия, который вообще ушел в глухую оборону.

Возможно, украинец планировал измотать Лопеса за первую половину и дожать его во второй, но этот алан не сработал. Да, в седьмом раунде Ломаченко наконец включился и перехватил инициативу, а в 8-м даже потряс Теофимо и заставил прятаться в клинч, но дожать оппонента не смог. Хотя и финальные оценки судей в пользу американца выглядели удивительно – 116:112, 117:111, 119:109.

Немало авторитетных экспертов сошлись на ничьей, как, например, Андре Уорд, который был одним из комментаторов на телеканал ESPN и оценил результат боя как 114:114.

А последний большой шанс полностью реализоваться в профессионалах Василий получил в ночь на 21 мая 2023 года, когда вышел в ринг против другого американца – Девина Хэйни (29-0, 15 КО). Боец из Сан-Франциско начал выводить из себя Ломаченко еще до боя, толкнув оппонента на дуэли взглядов.

Во время самого боя бойцы поочередно перехватывали инициативу, но финальные раунды агрессивнее и, казалось, точнее провел украинец. Однако судьи посчитали в пользу Хэйни, оставив ему все пояса. На следующий день большинство СМИ написали об ограблении Хайтека, о победе Василия кричало немало легенд бокса во главе с Оскаром Де Ла Хойя и Шакуром Стивенсоном, но итог остался прежним.

Возможно, если бы не проблемы Ломаченко со здоровьем, он бы пошел и на третью попытку, но после повреждения спины на тренировке сначала взял паузу на восстановление, а потом и вовсе решил уйти в статусе действующего чемпиона мира IBF.

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