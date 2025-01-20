Свитолина выиграла у россиянок все матчи с начала войны: список жертв украинской теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open-2025. Наш соотечественница, совершив камбэк в первом сете, разгромила соперницу из России Веронику Кудерметову, которая выступает без флага, – 6:4, 6:1.

Видео дня

После игры Свитолина подчеркнула, что на поединки против представительниц страны-агрессорки выходит с дополнительной мотивацией. "Сегодня я была очень мотивирована. Так что народ Украины просыпается с хорошими новостями. На матчи с ними я выхожу с мыслью, что если я и не выиграю, то просто умру на корте и не позволю им легко победить", – сказала 30-летняя теннисистка.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Элина демонстрирует впечатляющую статистику встреч с россиянками. Наша спортсменка выиграла все восемь матчей.

Свитолиной уже 2 марта 2022 года пришлось столкнуться с Анастасией Потаповой на турнире в Монтеррее. Украинка не оставила ни единого шанса россиянке – 6:2, 6:1.

После этого Элина дважды обыграла Анастасию Блинкову и Дарью Касанткину, а также по разу Анастасию Павлюченкову, Анну Клинскую и, наконец, в Мельбурне-2025 Веронику Кудерметову.

За восемь поединков Свитолина отдала представительницам РФ два сета – 16-2. А счет по геймам – 105:61.

Как сообщал OBOZ.UA, после выхода в четвертьфинал Australian Open-2025 Элина Свитолина оставила послание об Украине на телевизионной камере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!