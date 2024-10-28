'Стекло упало на него': Суркис рассказал о трагедии в 'Динамо' перед матчем с 'Шахтером'.

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко не смог принять участие в матче Премьер-лиги с донецким "Шахтером" из-за бытовой травмы, которую он получил за несколько часов до игры. На полузащитника "бело-синих" упало стекло из дверного проема и порезало ему плечо.

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Об этом в интервью YouTube-каналу ПроФутбол Digital сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис, назвав ситуацию настоящей трагедией. По его словам, потеря десятого номера команды существенно повлияло на ее креативные возможности в середине поля, но те игроки, которые вышли на матч, проявили себя с наилучшей стороны.

"У нас произошла трагедия с Шапаренко за четыре-пять часов до матча. Он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал двери и стекло упало на него. Поэтому он не играл. Мы бы были более креативными в середине поля, но мне понравились те ребята, которые вышли. У них был виден настрой. И они сыграли так, как и должны были сыграть", – поделился эмоциями Суркис.

Отметим, что ранее OBOZ.UA проанализировал матч "Динамо" – "Шахтер" и назвал главные выводы, которые можно сделать из поединка.

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис со словами "мы же не виноваты" прокомментировал исход матча команды с донецким "Шахтером".

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