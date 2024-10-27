'Динамо' на последних минутах ушло от поражения с 'Шахтером'. Видео

Киевское "Динамо" в 11-м туре сыграло вничью с донецким "Шахтером". Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 1:1.

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С первых минут гости захватили инициативу, прижав "бело-синих" к своим воротам. "Горняки" доминировали, раз за разом создавая опасные моменты у ворот Бущана. Особенно активничал Зубков. После одного из ударов Александра лишь перекладина спасла "Динамо" от верного гола.

На 16-й минуте команда Шовковского понесла серьезную потерю. В борьбе с соперником травму задней поверхности бедра получил Денис Попов. Вместо него на поле вышел Биловар.

У "Динамо" было очень много потерь. Мяч буквально не держался в ногах киевлян, в то время как "оранжево-черные" раз за разом накатывали свои атаки.

К середине тайма статистика ударов была более чем красноречива.

К концу тайма столичные игроки смогли немного выровнять ситуацию, но до ударов в сторону ворот Ризныка дело не дошло. Атаки шли то в одну то в другую сторону, при этом мяч в центре поля не задерживался.

Вторая половина началась с гола "Шахтера". Матвиенко в суматохе перед чужой штрафной смог протолкнуть мяч в рамку.

Почти сразу же "Динамо" имело великолепные шансы сравнять счет, но Волошин после подачи Дубинчака не смог попасть в пустые ворота.

На 60-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Крыськив проиграл позицию, после чего сзади прыгнул прямой ногой в ноги Беловару.

Имея численное преимущество "Динамо" кинуло большие силы в атаку, но до 88-й минуте смогло лишь дважды попасть в створ, в то время как у соперника было 7 реальных попыток забить гол.

Развязка наступила на 87-й минуте, когда Дубинчак забил спасительный гол.

После этой ничьей "Динамо" продолжает занимать первое место в турнирной таблице, деля его с "Александрией" (по 26 очков). "Шахтер" – четвертый (20 пунктов).

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