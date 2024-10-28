'Мы же не виноваты': стало известно, что сказал Суркис после матча 'Динамо' – 'Шахтер'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал удовлетворительным результат поединка против донецкого "Шахтера" (1:1). Босс "бело-синих" подчеркнул, что в первом тайме игры столичная команда выглядела хуже соперника, но пропустила нелогичный гол в начале второй половины.

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Об этом Суркис заявил в интервью официальному клубному сайту. Президент "Динамо" отметил, что обе команды играли только на победу, но итоговый результат больше на руку его команде, ведь она сумела сохранить шестиочковое преимущество над главным конкурентом в борьбе за "золото".

"У "Шахтера" было больше моментов в первом тайме, а во втором они забили нелогичный гол. Скорее, они могли отличиться мячом в первом тайме. Но и мы могли забить – Волошин должен был сравнивать счет. Игра была равной. Мы же не виноваты, что удалили игрока "Шахтера". Это они пусть разбираются. 1:1 это не победа. Победа – это когда команда выигрывает. Сегодняшний результат нас устраивает. Если бы проиграли, это дало бы большее напряжение команде. А так у нас есть преимущество в шесть очков, которые не так-то просто отыграть", – сказал Суркис.

Ранее OBOZ.UA проанализировал матч "Динамо" – "Шахтер" и назвал главные выводы, которые можно сделать из поединка.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне очного противостояния "Шахтер" и "Динамо" потерпели поражения в еврокубках. "Горняки" в Лиге чемпионов уступили в Лондоне "Арсеналу" 0:1, а столичная команда с аналогичным счетом проиграла "Роме" в Лиге Европы.

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