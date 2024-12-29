Стало известно, сколько тысяч долларов в месяц получает тренер житомирского 'Полесья'

Главный тренер житомирского "Полесья" Имад Ашур зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц. Эта сумма стала известна благодаря источникам Sport.ua, что подчеркивает статус клуба как одного из самых богатых в украинской Премьер-лиге.

Видео дня

"Полесье" впервые в своей истории вышло в УПЛ в сезоне 2023/24 и уже выделяется среди других команд не только игрой, но и значительными финансовыми возможностями. Ашур возглавил команду летом 2023 года, сменив Сергея Шищенко.

Имад Ашур, которому 36 лет, ранее работал с юношами СК "Днепр-1". Несмотря на отсутствие опыта в элитных дивизионах, он сразу получил доверие руководства "Полесья". Специалист также представляет платформу PASS, известную своими инновационными подходами к подготовке команд.

С момента прихода Ашура "Полесье" демонстрирует стабильные результаты и занимает достойное место в турнирной таблице. В текущем сезоне житомиряне под предводительством Ашура провели 20 матчей во всех турнирах, добыв 8 побед и потерпев 6 поражений.

В турнирной таблице УПЛ "волки" идут на 5-м месте.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 декабря, впервые в истории украинского футбола одна из команд смогла не пропустить от "Шахтера" в четырех матчах подряд. Житомирское "Полесье" одержало минимальную победу над "горняками" в 17-м туре УПЛ со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник хозяев Богдан Михайличенко на 90-й минуте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!