'Ведем переговоры': 'Шахтер' объявил, кому хочет продать звезду сборной Украины

Лидер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов. Интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику проявляют в Италии и Англии, команды из которых в лице "Наполи" и "Брентфорда" уже вступили в переговоры с "горняками".

Видео дня

Об этом в интервью GiveMeSport рассказал генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин, пишет журналист издания Бен Джейкобс на свей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Как отметил один из руководителей "Шахтера", клуб готов к трансферу одного из своих главных талантов.

"Сейчас мы ведем переговоры. Я не могу озвучивать суммы, но верю, что мы завершим это соглашение и сделаем это на хороших финансовых условиях. Если мы не достигнем соглашения по текущим переговорам с "Наполи", будет другое. Я не волнуюсь о трансфере Судакова. Он один из лучших в мире на своей позиции. Если мы не продадим его сегодня, то сделаем это завтра. Это лишь вопрос времени", – раскрыл детали Палкин.

Отметим, что в нынешнем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. В его активе также 28 матчей, три забитых мяча и шесть ассистов в составе сборной Украины. Трансферная стоимость Георгия оценивается в 40 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском "Реале" и никак не отреагировал на предложения двух европейских грандов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!