Стало известно, когда стартуют матчи плей-офф Суперлиги Favbet

Плей-офф мужской Суперлиги Favbet в сезоне 2024/25 начнется 1 апреля 2025 года. В плей-офф примут участие все восемь команд, играющих в регулярном чемпионате. Борьба за медали стартует с четвертьфинальных серий. На этой стадии первая команда по итогам регулярного первенства сыграет против восьми, вторая – с седьмой, третья – с шестой, четвертая – с пятой.

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Первые матчи пройдут 1-2 апреля на площадке команды, которая финиширует выше в турнирной таблице регулярного чемпионата. Вторые матчи пройдут 4-6 апреля.

Старт полуфинальных серий запланирован на 10-12 апреля и зависит от даты завершения четвертьфиналов. Команды, проигравшие в полуфиналах плей-офф, проведут бронзовую серию. Победители полуфиналов определят чемпиона Украины.

Все серии плей-офф Суперлиги Favbet, как и в прошлом году, пройдут в формате двух побед одной из команд.

Регулярный чемпионат завершится турами в Днепре и Черкассах 26-27 марта. Действующий чемпион Суперлиги "Днепр" досрочно выиграл регулярку, "Киев-Баскет" точно финиширует вторым.

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